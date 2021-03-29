«Бакотек» займется поставками решений для разработчиков приложений Digital.ai

29 марта 2021 г., 12:55

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Дистрибьюторский портфель «Бакотек» пополнила компания Digital.ai, разработчик решений для оптимизации процесса разработки цифровых продуктов и улучшения их качества (решения для доставки, тестирования, развертывания и защиты приложений). Кроме непосредственного улучшения продуктов, Digital.ai также помогает улучшить взаимодействие команд и систематизировать менеджмент.

На начальном этапе сотрудничества партнерам «Бакотек» будут доступны:

Digital.ai Deploy – автоматизация развертывания приложений и все, что с ней связано: непрерывная доставка, мониторинг, аудит и оперативное внесение изменений. Позволяет снять нагрузку с техсотрудников по части администрирования развертываний;

Digital.ai Release – инструмент для оркестровки релизов, специализированный на непрерывной доставке приложений. Позволяет держать под контролем все важные метрики и не наделать ошибок в процессе выпуска приложения;

Digital.ai Continuum – объединяет все инструменты разработки, определяет зависимости предоставляет необходимую информацию о состоянии релиза;

Digital.ai Continuous Testing – автоматическое функциональное тестирование мобильных и веб-приложений. Тестирование и подготовка приложений к работе в условиях разных платформ и непрогнозируемых нагрузок;

Digital.ai Application Protection – решение для защиты приложений. Защита на уровне кода, шифрование ключей и доступов, реагирование на атаки и поиск угроз.

Как отмечается, аналитические компании Gartner и Forrester неоднократно упоминали Digital.ai в своих отчетах. Так, в 2016г. Digital.ai Release занял позицию лидера в классе решений ARO (Application Release Orchestration). А в 2018 г. платформа для автоматического функционального тестирования веб- и мобильных приложений Experitest была признана Forrester лучшим инструментом в своей категории.

«Благодаря решениям Digital.ai клиенты смогут контролировать и улучшать каждый аспект разработки приложений, а также гарантировать стабильность критических процессов, таких как развертывание и релизы. Автоматизация и мониторинг минимизируют вероятность ошибок, а функциональность решений позволяет повторять процессы и откатывать версии без ограничений» – комментирует Евгений Бадах, CEO «Бакотек».

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