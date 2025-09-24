Річний дохід Micron зріс майже на 50% до 37,38 млрд дол.

24 сентября 2025 г., 12:25

0

Tweet

Компанія Micron Technology спрогнозувала дохід за перший квартал вище ринкових очікувань, роблячи ставку на стрімкий попит на свої чипи пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), оскільки гонка за лідерство в галузі штучного інтелекту набирає обертів. Згідно з прогнозом компанії, продажі в першому кварталі становитимуть 12,50 млрд дол. (плюс-мінус 300 млн), що значно перевищує середню оцінку аналітиків у 11,94 млрд дол.. Компанія також прогнозує скориговану валову маржу на рівні 51,5%, що значно вище очікуваних 45,9%.

У четвертому кварталі 2025 фіскального року Micron продемонструвала сильні результати: дохід компанії склав 11,32 млрд дол., що на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Скоригований прибуток на акцію становив 3,03 долара, перевершивши оцінки аналітиків.

Компанія повідомила про рекордні показники в кількох ключових сегментах, які відображають зростаючий вплив АІ: дохід у хмарному бізнесі зріс до 4,543 млрд дол. (+213,6%), у мобільному та клієнтському бізнесі склав 3,76 млрд дол. (+24,5%), а в автомобільному та вбудованому бізнесі — 1,434 млрд дол. (+16,6%). Генеральний директор компанії Санжай Мехротра (Sanjay Mehrotra) підкреслив, що компанія досягла «найвищих за всю історію» показників у своєму бізнесі дата-центрів.

Найбільший внесок у зростання внесли чипи пам'яті HBM з високою пропускною здатністю, які є критично важливими для навчання АІ-моделей. У четвертому кварталі дохід від продажу HBM зріс майже до 2 млрд дол., що відповідає річному показнику близько 8 млрд дол. Загальний дохід від HBM, високоємних DIMM та серверної пам'яті LPDDR у 2025 фіскальному році досяг 10 млрд дол., що вп'ятеро більше, ніж у попередньому році.

Компанія очікує повністю розпродати всі свої чипи HBM на 2026 календарний рік протягом найближчих місяців. За словами головного комерційного директора Суміта Садани (Sumit Sadana), ціна на нову пам'ять HBM4 «значно вища», ніж на HBM3E. Micron також співпрацюватиме з TSMC у виробництві нової пам'яті HBM4E.

За весь 2025 фіскальний рік дохід Micron зріс майже на 50%, досягнувши 37,38 млрд дол.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI