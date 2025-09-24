AOC та Philips Monitors відновлюють маркетингові активності в Україні

24 сентября 2025 г., 13:25

0

Tweet

Компанія AOC, а також ліцензійний партнер бренду Philips Monitors, компанія MMD-Monitors, оголосили про поновлення своєї діяльності в галузі маркетингу та зв’язків із громадськістю в Україні після трирічної паузи, що тривала з 2022 року. Обидві марки активно повертаються на ринок, пропонуючи широкий асортимент продукції з подальшим веденням локальних продажів.



Це повернення свідчить про відродження технологічного сектору України та зосередження уваги на розвитку цифрової інфраструктури. Сьогодні бізнес і споживачі все активніше інвестують у сучасні дисплеї, а отже обидва бренди вбачають перспективи зростання в професійному та ігровому сегментах.



Активне розширення діяльності бреднів відбувається під керівництвом Миколи Віхтюка, директора з продажів компаній AOC та MMD-Monitors в Україні, який підтримував продажі впродовж усього цього часу.



“Ми з великою радістю відновлюємо повноцінну маркетингову діяльність в Україні, – заявив Микола Віхтюк.- Ми бачимо зростання попиту на високопродуктивні ігрові монітори та професійні дисплеї з сучасними можливостями підключення. Обидва бренди - AOC та Philips Monitors - ідеально підготовлені для обслуговування цих сегментів: від геймерів, які прагнуть максимального рівня продуктивності, до компаній, що потребують надійних і енергоефективних рішень для гібридних робочих середовищ”.



У компанії зазначають, що залишаючись провідним світовим брендом протягом шести років поспіль, AGON від AOC зберігає своє лідерство завдяки партнерству з G2 Esports, а ширше портфоліо AOC задовольняє потреби як геймерів, так і клієнтів бізнес-сегменту. Philips Monitors застосовує багаторічний досвід у галузі професійних дисплеїв та пропонує динамічну й інклюзивну ігрову лінійку Evnia, яка виступає спонсором кіберспортивної організації Team Vitality, обслуговуючи широкий спектр ринкових сегментів – від корпоративних середовищ до професійного ігрового сектору.



AOC пропонує комплексне ігрове портфоліо під брендом AGON by AOC: від ультрашвидких моніторів для кіберспорту з заявленою частотою 610 Гц (CS24A та AG246FK6) із найшвидшим відгуком, до передових моделей QD-OLED із частотою оновлення 240 Гц (AG276QZD2) та роздільною здатністю 4K (AG276UZD, AG326UD), а також інноваційні дисплеї з подвійним режимом 4K @ 160 Гц та FHD @ 320 Гц (U27G4R) і моделі з оптимальним співвідношенням ціни та продуктивності Q27G4ZR та CU34G4Z.



Для бізнесу AOC пропонує сталі рішення: нові серії E4 та P4 з сертифікатом TCO Certified Generation 10, 5-річною гарантією, сучасним USB-C та енергоефективним дизайном, а також моделі для дизайнерів із підтримкою технології Calman Ready з лінійки U3 Graphic Pro, зокрема U32U3CV.



Philips Monitors представляє ігрову лінійку Evnia з технологією QD-OLED та частотою оновлення 360 Гц і фірмовою підсвіткою Ambiglow (27M2N8500), 4K-дисплеї з частотою 240 Гц (32M2N8900), а також IPS-моделі з функцією Dual Mode, що плавно перемикаються між 4K @ 160 Гц та FHD @ 320 Гц (27M2N3800A), і привабливі моделі з оптимальним співвідношенням ціни та продуктивності, такі як 27M2N3501PA.



Для професійного використання Philips Monitors пропонує дисплеї для SMB та корпоративного сегмента з підключенням Thunderbolt 4 (34B2U6603CH), 5K-моделі для дизайнерів із сертифікатом Calman Ready (27E3U7903), а також численні універсальні ультраширокі рішення (34B2U3600C) та енергоефективні моделі (лінійка B2G). Нові лінійки B2B також мають сертифікацію TCO Certified Generation 10 та 5-річну гарантію.



Бренди працюватимуть через налагоджені мережі дистриб’юторів, ритейлерів та партнерів у галузі електронної комерції по всій території України: MTI, YC distribution, TDB.



До того ж продукція з портфоліо AOC та Philips Monitors представлена в мережах провідних ритейлерів України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI