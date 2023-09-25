Microsoft об’єднує Dynamics 365 Marketing та Dynamics 365 Customer Insights

25 сентября 2023 г., 13:35

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Компанія Innoware – Microsoft Gold Partner – нагадує, що з 1 вересня продукти Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Customer Insights об’єднуються в єдине рішення під загальною назвою Dynamics 365 Customer Insights. Окремі додатки будуть перейменовані на Dynamics 365 Customer Insights – Journeys та Dynamics 365 Customer Insights – Data відповідно.

Об’єднання Dynamics 365 Marketing і Dynamics 365 Customer Insights дає можливість користувачам мати в єдиному інформаційному просторі повний обсяг інформації, необхідний для створення взаємопов'язаного клієнтського досвіду та дозволяє у режимі реального часу відстежувати усі цикли взаємодії з клієнтами у кожній точці взаємодії.

Нова комбінована пропозиція Dynamics 365 Customer Insights – Journeys + Dynamics 365 Customer Insights – Data тепер доступна за єдиною ліцензією Customer Insights.

Продукти, об’єднані в Dynamics 365 Customer Insight можуть бути як частиною єдиного рішення, так і виступати в якості окремих, незалежних додатків.

Для нових користувачів Dynamics 365 Marketing, після 1.09.23, за замовчуванням, буде доступна лише ліцензія Customer Insights. Ліцензію Dynamics 365 Marketing можна буде придбати, додатково звернувшись до Microsoft.

Поточні користувачі Dynamics 365 Marketing можуть продовжити наявну ліцензію на один цикл контрактування (подовження має відбутися не пізніше 1.09.2024). Завершення циклу контрактування має бути не пізніше 1.09.2027. Після чого, необхідно буде виконати перехід на ліцензію Dynamics 365 Customer Insights.

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