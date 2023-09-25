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Кіберзлочини зададуть збитків Німеччині на 206 мільярдів євро у 2023 році

25 сентября 2023 г., 12:25
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Як пише Reuters, німецька цифрова асоціація Bitkom повідомила, що крадіжка ІТ-обладнання та даних, а також цифрове та промислове шпигунство і саботаж коштуватимуть Німеччині 206 мільярдів євро у 2023 році.
 
Згідно з опитуванням понад 000 компаній, проведеним Bitkom, збитки перевищать позначку у 200 мільярдів євро вже третій рік поспіль.
 
«Німецька економіка є дуже привабливою мішенню для злочинців і ворожих держав. Межі між організованою злочинністю та контрольованими державою суб’єктами розмиті», - сказав президент Bitkom Ральф Вінтергерст (Ralf Wintergerst).
 
Близько трьох чвертей опитаних компаній зазнали цифрових атак за останні 12 місяців, що менше, ніж у попередньому році - 84%.
 
«Незначне зменшення показника є позитивним знаком і свідчить про те, що захисні заходи дають ефект», - сказав Ральф Вінтергерст.
 
Однак на запитання, чи «кібератаки загрожують існуванню вашого бізнесу», вперше більше половини компаній, або 52%, відповіли «так». Рік тому ця цифра становила 45%, а два роки тому - 9%, згідно з опитуваннями.
 
З компаній, які зазнали атак, у 70% були викрадені конфіденційні дані - це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому році. Аналогічно, 61% компаній піддавалися шпигунству за цифровими комунікаціями, що на 4 пункти більше, ніж минулого року.

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