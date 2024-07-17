Micron представила модулі MRDIMM для збільшення щільності пам'яті на серверах

17 июля 2024 г., 16:25

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Компанія Micron Technology оголосила про те, що зараз проводить відбір зразків свого модуля пам'яті з подвійним розташуванням висновків мультиплексного рангу (MRDIMM, multiplexed rank dual inline memory module). Модулі MRDIMM дозволять клієнтам Micron виконувати все більш вимогливі робочі навантаження та отримувати максимальну віддачу від своєї обчислювальної інфраструктури. Для додатків, що вимагають понад 128 ГБ пам'яті на слот DIMM, модулі Micron MRDIMM перевершують поточні RDIMM TSV, забезпечуючи найвищу пропускну здатність, максимальну місткість з мінімальною затримкою і покращену продуктивність на ват для прискорення робочих навантажень віртуалізованих центрів обробки даних з інтенсивним використанням пам’яті. Нова пропозиція пам'яті є першим поколінням сімейства Micron MRDIMM і буде сумісною з процесорами Intel Xeon 6.



«Останнє інноваційне рішення Micron для основної пам'яті, MRDIMM, забезпечує таку необхідну пропускну здатність і місткість з меншою затримкою для масштабування додатків штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень на серверних платформах нового покоління», - сказав Правін Вайдьянатан (Praveen Vaidyanathan), віцепрезидент менеджер групи обчислювальних продуктів Micron. «MRDIMM значно знижують кількість енергії, що використовується для кожного завдання, пропонуючи при цьому ті ж можливості та інтерфейс надійності, доступності та зручності обслуговування, що й RDIMM, тим самим надаючи клієнтам гнучке рішення, яке масштабує продуктивність. Тісне співробітництво Micron у галузі забезпечує плавну інтеграцію в наявні серверні інфраструктури та плавний перехід до майбутніх обчислювальних платформ».



Впроваджуючи фізичні та електричні стандарти DDR5, технологія MRDIMM забезпечує вдосконалення пам'яті, що дозволяє масштабувати як пропускну здатність, так і місткість кожного ядра для створення перспективних обчислювальних систем та відповідає вимогам робочих навантажень центрів обробки даних, що зростають. Модулі MRDIMM мають такі переваги перед RDIMM:



- Збільшення ефективної пропускної спроможності пам'яті до 39%.

- підвищення ефективності шини більш ніж на 15%.

- Поліпшення затримки до 40% порівняно із RDIMM.



Модулі MRDIMM підтримують широкий діапазон місткості від 32 ГБ до 256 ГБ у стандартному та високому формфакторах (TFF), які підходять для високопродуктивних серверів 1U та 2U. Покращена теплова конструкція модулів TFF знижує температуру DRAM до 20°C при тій же потужності та потоці повітря, забезпечуючи ефективніше охолодження в центрах обробки даних та оптимізуючи загальне енергоспоживання системи для робочих навантажень з інтенсивним використанням пам'яті.



Передова в галузі конструкція пам'яті та технологія виробництва Micron з використанням кристала DRAM об'ємом 32 ГБ дозволяють модулям TFF ​​MRDIMM на 256 ГБ мати той же діапазон потужності, що і модулям TFF ​​MRDIMM на 128 ГБ з використанням кристала 16 ГБ. Модуль TFF MRDIMM на 256 ГБ забезпечує підвищення продуктивності на 35% порівняно з модулями TSV RDIMM аналогічної місткості за максимальної швидкості передачі даних. Завдяки модулям TFFMRDIMM на 256 ГБ центри обробки даних можуть отримати безпрецедентну вигоду в сукупній вартості володіння в порівнянні з модулями TSV RDIMM.



"Використовуючи інтерфейси та технологію DDR5, модулі MRDIMM забезпечують повну сумісність з наявними платформами CPU Xeon 6, надаючи клієнтам гнучкість і вибір", - сказав Метт Ленгман (Matt Langman), віцепрезидент і генеральний менеджер відділу управління продуктами для центрів обробки даних Intel Xeon 6 в Intel. «Модулі MRDIMM надають клієнтам повний вибір більш високої пропускної спроможності, менших затримок і точок ємності для HPC, штучного інтелекту та безлічі робочих навантажень, і все це на одній платформі CPU Xeon 6, яка також підтримує стандартні модулі DIMM. Наші клієнти отримають зиск від широкого портфеля MRDIMM від Micron. із щільністю від 32 ГБ до 256 ГБ та у стандартному та високому формфакторах, які будуть перевірені на платформах Intel Xeon 6».



«Оскільки виробники процесорів та графічних процесорів надали нам експоненційно більше ядер, пропускна спроможність пам'яті, необхідна для забезпечення збалансованої продуктивності системи, відстає. Micron MRDIMM допоможуть скоротити розрив у пропускній здатності для робочих навантажень з інтенсивним використанням пам'яті, таких як логічний висновок штучного інтелекту, перенавчання штучного інтелекту та численні високопродуктивні обчислення робочих навантажень», - сказав Скотт Тіз (Scott Tease), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень у Lenovo. «Наша співпраця з Micron міцніша, ніж будь-коли, і зосереджена на наданні збалансованих, високопродуктивних та стійких технологічних рішень для наших спільних клієнтів».



Модулі Micron MRDIMM вже доступні, а їх масове постачання розпочнеться у другій половині 2024 р. Наступні покоління модулів MRDIMM, як і раніше, забезпечуватимуть до 45% кращу пропускну здатність пам'яті на канал у порівнянні з RDIMM аналогічного покоління.

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