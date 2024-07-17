Blackberry CylanceMDR Pro підвищує рівень кібербезпеки на основі AI для підприємств

17 июля 2024 г., 17:35

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Компанія BlackBerry оголосила про запуск CylanceMDR Pro, нового керованого сервісу виявлення та реагування, побудованого на платформі Open XDR на базі AI. Новий сервіс призначений для розв'язання проблем сучасної кібербезпеки шляхом подолання операційного тягаря, з яким стикаються команди безпеки, вимушені захищатися від дедалі витонченіших супротивників на поверхнях атак, що розширюються.



CylanceMDR Pro розглядається як рішення для компаній, що зростають та які бажають швидко вдосконалити свої можливості в галузі кібербезпеки без необхідності перебудовувати наявну інфраструктуру безпеки або, навпаки, наймати додаткових аналітиків. Розширена архітектура виявлення та реагування інтегрується з наявними засобами безпеки, забезпечуючи глибоку видимість у межах наявної ІТ-інфраструктури без необхідності заміни наявних інструментів.



Новий сервіс MDR охоплює понад 300 інтеграцій із платформами, що дає змогу користувачам перетворити наявні дані та додатки на датчики безпеки, що виявляють загрози, які інші рішення можуть пропустити. CylanceMDR Pro збирає телеметрію з усіх потенційних поверхонь атаки, включно з кінцевими точками, мережею, хмарою, програмним забезпеченням як послугою, ідентифікацією та електронною поштою, щоб точно виявити сигнали атаки, забезпечуючи більш точне виявлення і швидку відповідь на загрози.



CylanceMDR Pro працює на базі Cylance AI, наявного інтелектуального AI BlackBerry, який, за твердженням компанії, постійно перевершує інші провідні AI під час сторонніх випробувань. Cylance AI використовує свої інтелектуальні можливості для аналізу телеметрії на предмет сигналів атак, визначення пріоритетів і представлення структурованих випадків для прискорення розслідування і реагування під керівництвом людини, а також для зупинки атак до того, як ними буде завдано шкоди.



"Ефективність будь-якого MDR значною мірою залежить від базової платформи, експертів і повного спектра послуг, що надаються", - ідеться в заяві Натана Дженнігеса (Nathan Jenniges), старшого віцепрезидента і генерального директора BlackBerry Cybersecurity. "Наш підхід, заснований на штучному інтелекті, у поєднанні з нашою командою експертів з безпеки, забезпечує неперевершений захист і душевний спокій, даючи змогу компаніям зосередитися на тому, що вони роблять найкраще".



Рішення CylanceMDR Pro буде доступне для наявних і нових клієнтів BlackBerry з 31 липня.

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