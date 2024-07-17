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Триває збір на маршрутизатори для потреб підрозділу ППО 

17 июля 2024 г., 16:21

 

Триває збір на маршрутизатори для потреб підрозділу ППО

 

 

Сергій Петренко, IT-підприємець, збирає гроші на 10 маршрутизаторів MikroTik CCR2004-16G-2S+ для потреб Протиповітряної оборони. Середня ринкова вартість одного такого пристрою близько 18 тисяч гривень.

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