Триває збір на маршрутизатори для потреб підрозділу ППО 

17 июля 2024 г., 16:21

Сергій Петренко, IT-підприємець, збирає гроші на 10 маршрутизаторів MikroTik CCR2004-16G-2S+ для потреб Протиповітряної оборони. Середня ринкова вартість одного такого пристрою близько 18 тисяч гривень.

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