Micron інвестуватиме 40 млрд дол. у виробництво чипів пам'яті

11 августа 2022 г., 17:15

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Micron Technology, одна з найбільших у світі компаній з виробництва напівпровідників і єдиний виробник пам’яті в США, оголосила про свої плани інвестувати 40 млрд дол. мільярдів до кінця десятиліття для створення передового виробництва пам’яті в кілька етапів.



Наголошується, що завдяки очікуваним грантам і кредитам, які стали можливими у рамках прийнятого Закону CHIPS, ця інвестиція дозволить створити в Америці найсучасніше виробництво пам’яті в світі. Micron планує розпочати виробництво у другій половині десятиліття, нарощуючи загальну пропозицію відповідно до тенденцій галузевого попиту.



Заплановані інвестиції Micron зрештою створять до 40 000 нових робочих місць в США, включаючи приблизно 5 000 високооплачуваних технічних і операційних посад у компанії. Інвестиції Micron також збагатять навколишні громади шляхом покращення освіти, навчання робочої сили, транспорту та інших послуг.



Підкреслюється, що передові виробничі можливості Micron забезпечать національну безпеку США та стійкість ланцюжка поставок, оскільки попит на пам’ять зростає в критичних сегментах ринку, таких як автомобільна промисловість і центри обробки даних, завдяки прискоренню впровадження штучного інтелекту та 5G.



Теперешнє оголошення спирається на мільярди доларів інвестицій, які Micron зробила протягом останніх кількох років у виробництво та науково-дослідні об’єкти в США, включаючи нещодавно створений Центр дизайну в Атланті, її виробничий майданчик у Манассасі, штат Вірджинія, і корпоративну штаб-квартиру в Бойсе.

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