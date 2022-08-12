За минулу добу відновлено електропостачання 29 тисячам споживачів

12 августа 2022 г., 8:25

Як повідомляє Міністерство енергетики України за минулу добу відновлено електропостачання близько 29 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:

У Донецькій області – 15 тисячам

У Запорізькій – 10,5 тисячам

У Харківській – 2,57 тисячам

У Дніпропетровській – 930 споживачам.



Знеструмленим залишається 801 населений пункт, загалом близько 622,8 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 381,3 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 31,2 тисяч, Харківській – 30 тисяч споживачів.

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