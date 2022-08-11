Galaxy Buds2 Pro – найновіші преміальні бездротові навушники Samsung

11 августа 2022 г., 16:25

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Компанія Samsung Electronics анонсувала нові бездротові навушники Galaxy Buds2 Pro з підтримкою 24-бітного Hi-Fi аудіо. Новий ефективний кодек від Samsung гарантує якісне та безперебійне відтворення музики, а новий коаксіальний двоканальний динамік створює як ніколи насичене звучання.



Навушники отримали новий ергономічний дизайн, що зменшився на 15%, і надійну посадку із запобіганням прокручуванню, тож їх можна сміливо брати в спортзал чи на пробіжку. Шумна вулиця не стане на заваді важливому телефонному дзвінку, адже активне шумопоглинання (ANC) усуне всі зайві звуки.



Якщо прямо посеред гри чи перегляду фільму на планшеті знадобиться відповісти на важливий телефонний дзвінок, всього з одним дотиком пальця Galaxy Buds2 Pro миттєво перемкнуть аудіоз’єднання на телефон. Buds2 Pro тепер пропонують функцію Auto Switch, завдяки якій можна без зусиль перейти від улюбленого серіалу до телефонної розмови.



Нові навушники забезпечують до 5 год відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням (до 8 год з вимкненим активним шумопоглинанням), тоді як кейс забезпечує до 18 годин автономної роботи (до 29 годин з вимкненим активним шумопоглинанням). Водостійкість навушників відповідає вимогам IPX7.



Губити навушники неприємно, але з Buds2 Pro тепер це не страшно: сервіс SmartThings Find швидко й легко встановить їхню локацію, і неважливо, розміщуються вони в зарядному кейсі чи ні.



Galaxy Buds2 Pro доступні в трьох кольорах, що поєднуються з новими складаними смартфонами: графітовому, білому та Перлистому фіолетовому.

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