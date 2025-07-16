Meta проінвестує сотні мільярдів доларів у ЦОДи для АІ-завдань

16 июля 2025 г., 11:45

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Meta Platforms інвестуватиме сотні мільярдів доларів у нові центри обробки даних, оголосив її головний виконавчий директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Ці об'єкти підтримуватимуть зусилля компанії з розвитку штучного інтелекту. Минулого місяця Meta запустила новий підрозділ АІ під назвою Meta Superintelligence Labs, який очолить ці зусилля. До групи увійшли видатні дослідники машинного навчання, яких Meta переманила від конкурентів.

Перший кластер центрів обробки даних, який компанія будує в рамках проєкту, називається Prometheus. За словами Цукерберга, він має бути запущений наступного року і споживатиме кілька гігаватів енергії.

Другий кластер центрів обробки даних, Hyperion, буде введений в експлуатацію пізніше, в невизначену дату. Очікується, що йому знадобиться до 5 гігаватів. Це більш ніж утричі перевищує очікуване енергоспоживання першого кампусу центрів обробки даних Starlink від OpenAI, який, як повідомляється, використовуватиме 1,2 гігавата. За даними повідомлень, майданчик OpenAI розмістить графічні процесори Nvidia вартістю 40 млрд дол. Умовно можна оцінити, що Hyperion буде оснащений більш ніж утричі більшою кількістю чипів.

Meta може не використовувати лише прискорювачі Nvidia для живлення своїх майбутніх центрів обробки даних. У 2023 році компанія представила власний АІ-процесор MTIA v1. Минулого року Meta детально описала нову версію з подвоєною продуктивністю і повідомила, що майбутні ітерації підтримуватимуть робочі навантаження генеративного АІ. Це зробить їх придатними для навчання великих мовних моделей. Використання власних чипів може допомогти Meta зменшити свою залежність від GPU Nvidia, які коштують понад 30 тис дол. за штуку. Однак це не означає, що компанія планує повністю відмовитися від продукції цього виробника у своїх центрах обробки даних. Версія MTIA 2024 року була спеціально розроблена для роботи з «GPU наступного покоління», як деталізувала Meta під час дебюту процесора.

Проєкт Hyperion компанії, як вважається, є кампусом центрів обробки даних вартістю 10 млрд дол. у Луїзіані, який вона вперше представила минулого року. Проєкт передбачає будівництво до дев'яти об'єктів на площі чотири мільйони квадратних футів. Entergy Louisiana, місцева комунальна служба, за повідомленнями, будує електростанцію потужністю 1,5 гігавата для підтримки цього кластера.

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