Електронній системі у сфері будівництва виповнилося пʼять років

16 июля 2025 г., 10:25

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) працює вже п’ять років і стала фундаментом цифрової трансформації. Тепер усі ключові процеси — від дозвільних документів до введення в експлуатацію — відбуваються онлайн через портал Дія.

За 5 років у системі зареєстровано 7,5+ млн документів, а кількість користувачів досягає 140 тисяч — це архітектори, інженери, представники органів контролю, забудовники та інші учасники галузі.

Більше не потрібно ходити з паперами від кабінету до кабінету — усі документи можна подати онлайн. При цьому автоматичні перевірки пришвидшують ухвалення рішень, система під’єднана до інших державних реєстрів, що робить процес зручним і надійним.

За пʼять років вдалося провести більше 2,8 млн технічних інвентаризацій - для введення об’єктів в експлуатацію, а також

127+ тис. проєктних документацій та 713+ тис. дозволів - для старту будівництва, 160+ тис. будівельних паспортів — для індивідуальних будинків, 81,7 тис. містобудівних умов і обмежень — для великих об’єктів. При цьому 474 будинки автоматично зареєстровані як об’єкти спеціального майнового права — із понад 60 тис. майбутніх квартир, паркомісць та офісів.

ЄДЕССБ інтегрована із цифровою системою DREAM та Реєстром пошкодженого та знищеного майна. Це допомагає ефективно планувати й контролювати проекти з відновлення, зокрема програму державних компенсацій єВідновлення.

Сьогодні громадяни можуть отримати 13 послуг онлайн на порталі Дія — без черг і візитів до установ. За 5 років понад 223 тисячі послуг громадяни отримали через Дію, ще 410 тисяч — у ЦНАПах.

Мінцифри також повідомило, що планує:

Розширити автоматичні перевірки, щоб більше документів реєструвалися без участі людей і було менше відмов.

Запустити мобільний застосунок Прозоре будівництво — для зручного доступу до послуг.

Додати будівельні послуги та сповіщення про статус заявок у застосунок Дія.

Автоматизувати подання змін щодо об’єктів спеціального майнового права.

Працювати над тим, щоб будівництво було швидким, прозорим та без бюрократичних перешкод.

Єдина державна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства цифрової трансформації України. Розвиток системи здійснюється за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

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