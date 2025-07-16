Мільйони листів електронної пошти щодня містять шкідливі QR-коди

16 июля 2025 г., 12:35

Кіберзлочинці все активніше використовують QR-коди для фішингових атак і поширення шкідливих програм. Нещодавнє дослідження Антифішингової робочої групи (APWG) показало, що з жовтня 2024 року по березень 2025 року щодня глобально надсилалися мільйони електронних листів, що містять QR-коди, інформує Oberig IT. Вони приводили до фішингових сайтів, сторінок з підробкою брендів та інших шахрайських сайтів.

Дослідники APWG тільки за шість місяців виявили щонайменше 1,7 млн унікальних шкідливих QR-кодів і в середньому 2,7 млн електронних листів, що містять такі QR-коди, на день. Успіху атак сприяє широка популярність QR-кодів серед споживачів.

«Споживачі регулярно користуються роздрібними послугами через мобільні додатки сервісів e-commerce, а вони широко використовують QR-коди для передачі інформації про продукти та послуги», – йдеться у звіті.

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