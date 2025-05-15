MediaTek запускає мобільну платформу Dimensity 9400e

15 мая 2025 г., 11:45

0

Tweet

Компанія MediaTek представила свій новітній чипсет для флагманських пристроїв - MediaTek Dimensity 9400e. Dimensity 9400e, оснащений передовою архітектурою All Big Core, є новітнім поповненням сімейства процесорів флагманського класу MediaTek, надаючи виробникам пристроїв ширший вибір опцій і функціональних можливостей, а також забезпечуючи виняткову продуктивність і енергоефективність для чудового штучного інтелекту, можливостей підключення, візуалізації та ігор для користувачів.



«З випуском MediaTek Dimensity 9400e ми розширюємо сімейство провідних мобільних платформ, щоб виробники пристроїв і користувачі могли обирати з ширшого спектра флагманських можливостей, ніж будь-коли раніше», - говорить д-р Йенчі Лі (Yenchi Lee), генеральний директор підрозділу бездротових комунікацій MediaTek. «Ми, як і раніше, прагнемо перевершити очікування в галузі найвищої продуктивності, енергоефективності та можливостей штучного інтелекту, поєднуючи потужне апаратне забезпечення з передовими технологіями MediaTek».



Побудований за техпроцесом TSMC третього покоління 4 нм, MediaTek Dimensity 9400e має архітектуру процесора All Big Core, що містить чотири супер'ядра Cortex-X4 з тактовою частотою до 3,4 ГГц і чотири великих ядра Cortex-A720 з тактовою частотою 2,0 ГГц. Ця архітектура справляється з вимогами до продуктивності багатозадачних і складних застосунків, зберігаючи при цьому відмінну енергоефективність. Чипсет оснащений флагманським 12-ядерним графічним процесором Immortalis-G720, що забезпечує потужні можливості рендерингу графіки для ентузіастів смартфонів і геймерів. Крім того, він підтримує мобільну технологію трасування променів на апаратному рівні, забезпечуючи видатну продуктивність і ефекти глобального освітлення консольного рівня для значного поліпшення ігрового занурення.



Завдяки технології MediaTek HyperEngine платформа Dimensity 9400e дає змогу шанувальникам ігор насолоджуватися плавним, тривалим і чуйним ігровим процесом. Чипсет підтримує технологію MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT 2.0), що дає змогу в режимі реального часу планувати продуктивність між чипсетом та ігровими застосунками, що забезпечує чудову стабільність високої частоти кадрів і низьке енергоспоживання. Крім того, Dimensity 9400e підтримує технологію MediaTek Frame Rate Converter (MFRC 2.0+), яка дає змогу знизити енергоспоживання до 40% під час увімкнення.



Dimensity 9400e підтримує новітній MediaTek NeuroPilot SDK, що дає змогу застосункам і сервісам генеративного штучного інтелекту надавати швидкий, персоналізований і безпечний досвід. У ньому реалізовано поліпшену технологію декодування висновків (SpD+), що прискорює обчислювальну ефективність великих мовних моделей. Він також підтримує глобальні основні великі та малі мовні моделі, забезпечуючи роботу на пристрої моделей DeepSeek-R1-Distill (Qwen1.5B/Llama7B/Llama8B), а також Gemini Nano з мультимодальністю, LLaVA-1.5 7B та інших.



MediaTek Dimensity 9400e оснащений флагманським 18-бітовим RAW ISP, що підтримує відеодвижки з семантичною сегментацією AI, здатні здійснювати 16-шарову семантичну сегментацію зображень. Вона також підтримує високодинамічне шумозаглушення для записів із трьома мікрофонами. Використовуючи передові технології захоплення зображень і звуку, чипсет забезпечує ефекти відеозапису професійного рівня для любителів фотографувати зі смартфона.



Ключові особливості мобільного чипсета MediaTek Dimensity 9400e включають:



- Дальність з'єднання по Bluetooth між телефонами до 5 км у межах прямої видимості



- Агрегація чотирьох опорних у діапазоні sub-6 ГГц (4CC-CA) з теоретичною піковою швидкістю завантаження даних у мережі до 7 Гбіт/с



- Тридіапазонний паралелізм Wi-Fi 7 (5 потоків даних) з теоретичною піковою швидкістю передавання даних до 7,3 Гбіт/с



- Технологія енергоощадження MediaTek 5G UltraSave 3.0



- Багаторежимна функція dual-SIM dual-active.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD