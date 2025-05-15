Sandisk випускає WD_BLACK SN8100 PCIe Gen 5.0 NVMe SSD

15 мая 2025 г., 10:25

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Sandisk представила твердотільний накопичувач WD_BLACK SN8100 NVMe з технологією PCIe Gen 5.0 - передовий внутрішній SSD. За заявою компанії, новинка забезпечує швидкість до 14900 МБ/с і місткість до 8 ТБ для високопродуктивних ігор, створення контенту і роботи зі штучним інтелектом (AI).



З розвитком ігрової графіки, високоякісного контенту 4K і 8K і додатків штучного інтелекту сучасним геймерам і професіоналам потрібні рішення, які допоможуть максимально збільшити продуктивність їхніх ПК. Твердотільний накопичувач Sandisk WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0 створений для завзятих комп'ютерних геймерів, які бажають додати до свого комп'ютера найпередовіше поєднання швидкості та надійності для досягнення максимальної продуктивності, і для професіоналів, які потребують першокласного рішення для зберігання даних на ПК для інтенсивних робочих процесів та застосунків штучного інтелекту. Крім дивовижних швидкостей, новий твердотільний накопичувач PCIe Gen 5.0 на 100% більш енергоефективний, ніж високопродуктивний твердотільний накопичувач Sandisk PCIe Gen 4.0.



«Для ігор високого рівня, створення професійного контенту або додатків штучного інтелекту високопродуктивні користувачі тепер мають рішення для зберігання даних з інтерфейсом PCIe Gen 5.0, у якому швидкість поєднується з енергоефективністю, що дає змогу їм створити ідеальну ігрову установку або найкращу у своєму класі робочу станцію, яка забезпечує продуктивність і надійність нового рівня», - каже Ерік Спаннейт (Eric Spanneut), віцепрезидент із пристроїв компанії Sandisk. «Твердотільні накопичувачі WD_BLACK SN8100 NVMe з інтерфейсом PCIe Gen 5.0 забезпечують максимальну продуктивність зберігання даних для найвимогливіших користувачів».



«PCIe Gen 5.0 - це наступна еволюція інтерфейсу PCIe, що забезпечує збільшення продуктивності до 2 разів, як порівняти із сучасним PCIe 4.0», - каже Джо Макрі (Joe Macri), старший віцепрезидент і технічний директор з обчислень і графіки компанії AMD. «Твердотільні накопичувачі WD_BLACK SN8100 NVMe з інтерфейсом PCIe Gen 5.0 здійснюють революцію в продуктивності та енергоефективності, забезпечуючи новий рівень флешпам'яті в ПК для геймерів, творців контенту і професіоналів, яким потрібна тільки найвища продуктивність зберігання даних».



«Такі технології, як процесори Intel Core Ultra у поєднанні з твердотільними накопичувачами WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0, сприятимуть розвитку інновацій у ПК і робочих станціях, значно прискорюючи ігри, виробництво або проєкти для геймерів, творців контенту й професіоналів», - каже Тодд Левеллен (Todd Lewellen), віцепрезидент групи клієнтських екосистем Intel. «Завдяки високій продуктивності та енергоефективності твердотільний накопичувач WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0 - чудовий варіант для тих, хто хоче створити свої найкращі ігрові та високопродуктивні ПК».



Зазначено, твердотільні накопичувачі WD_BLACK SN8100 NVMe, які є лідерами в галузі з енергоефективності PCIe Gen 5.0, оснащені передовою технологією Sandisk BiCS8 TLC 3D CBA NAND, що забезпечує продуктивність і надійність, а також мають профіль із низьким енергоспоживанням та оптимізовані теплові характеристики, що дають змогу спростити конструкцію системи без встановлення дорогого охолодження. Ключові особливості:



- Підвищена швидкість твердотільних накопичувачів PCIe Gen 5.0x4 NVMe M.2 дає змогу поліпшити якість ігор і робочого процесу.

- Приголомшлива швидкість послідовного читання до 14900 МБ/с, запису до 14000 МБ/с і більш ніж 2300 KIOPS у довільному режимі (моделі 2 ТБ - 4 ТБ) - двократне збільшення швидкості читання, як порівняти з PCIe Gen 4.0 від Sandisk.

- Енергоефективність більш ніж на 100% вища, ніж у накопичувачів Sandisk PCIe Gen 4.0, а оптимізація енергоспоживання за середньої робочої потужності 7 Вт і менше дає змогу підтримувати оптимальну продуктивність.

- Витривалість до 2400 TBW (4 ТБ) означає, що машини можуть справлятися з найінтенсивнішими завданнями, як-от ігри, редагування відео та навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом.



- Місткість дає змогу зберігати найбільші нові ігри та проєкти, зберігаючи водночас місце для моделей застосунків зі штучним інтелектом, великих масивів даних і ігрових бібліотек, що зростають.



На додаток до твердотільного накопичувача WD_BLACK SN8100 NVMe з інтерфейсом PCIe Gen 5.0 компанія Sandisk пропонує опціональну версію WD_BLACK SN8100 NVMe з інтерфейсом PCIe Gen 5.0 SSD з радіатором. Версія з радіатором вирізняється новою вбудованою низькопрофільною конструкцією пасивного охолодження, виготовленою з анодованого алюмінію, що не потребує додаткового живлення або гучних вентиляторів. Крім того, він оснащений RGB-світлодіодами, що налаштовуються, для тих, хто хоче підібрати освітлення відповідно до свого стилю і потреб збірки.



Твердотільні накопичувачі WD_BLACK SN8100 NVMe доступні для купівлі на сайті Sandisk.com, у деяких роздрібних магазинах і електронних магазинах у всьому світі у варіантах місткістю 1 ТБ ($179,99), 2 ТБ ($279,99) і 4 ТБ ($549,99).



Накопичувач WD_BLACK SN8100 NVMe з радіатором також надійде в продаж цієї осені у варіантах місткістю 1 ТБ ($199,99), 2 ТБ ($299,99) і 4 ТБ ($569,99).



Моделі WD_BLACK SN8100 NVMe SSD на 8 ТБ і WD_BLACK SN8100 NVMe SSD із радіатором з'являться в продажу пізніше цього року.

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