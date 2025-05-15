Спостереження та зберігання змін у русі без інтенсивної обробки даних

15 мая 2025 г., 12:35

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Пристрій Neuromorphic Vision імітує здатність людського ока вловлювати світло і здатність мозку обробляти візуальну інформацію: дослідники з університету RMIT винайшли пристрій, що виявляє рухи, так само як це роблять люди за допомогою очей і мозку.



Цей нейротрофічний пристрій імітує аналоговий процес виявлення рухів оком і мозком. Завдяки використанню функції виявлення країв не потрібно багато енергії та обробки даних. Після виявлення руху подія зберігається в пам'яті - точно так само, як у нашому мозку.



«Для роботів, які працюють у тісному контакті з людиною на виробництві або як персональний помічник, нейроморфна технологія може забезпечити більш природну взаємодію, розпізнаючи та реагуючи на поведінку людини з мінімальною затримкою», - каже Аль-Хурані (Al-Hourani), заступник директора RMIT COMAS. "Невеликі вимоги до процесора обробки даних і потужності поточних датчиків виявлення і системи зберігання даних також означають, що час відгуку може збільшитися. Це може бути цікаво для автоматизації, робототехніки та інших систем, у яких є взаємодія з людиною".



«Нейроморфні системи зору розроблені таким чином, щоб використовувати аналогову обробку даних, схожу з роботою нашого мозку, що може значно скоротити кількість енергії, необхідної для виконання складних візуальних завдань, порівняно з цифровими технологіями, використовуваними сьогодні», - підсумував Валія (Walia), директор Центру оптико-електронних матеріалів і сенсорів RMIT (COMAS).

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