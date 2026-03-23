Manus Desktop автоматизує роботу з файлами та додатками

Компанія Manus оголосила про масштабне розширення можливостей свого інтелектуального агента, запустивши десктопний додаток Manus Desktop із ключовою функцією My Computer.



До сьогодні технологія Manus функціонувала виключно в ізольованому хмарному середовищі, що обмежувало її здатність взаємодіяти з найважливішими даними користувачів, які зберігаються локально. Згідно з офіційним релізом Manus, новий інструмент покликаний ліквідувати цей розрив, дозволяючи AI-агенту працювати безпосередньо з файловими системами, середовищами розробки та встановленими додатками на персональних комп'ютерах.



Технічна основа My Computer базується на здатності Manus виконувати команди через інтерфейс командного рядка (CLI) безпосередньо в терміналі користувача. Це надає агенту повноваження читати, аналізувати та редагувати локальні документи, а також запускати сторонні програми. Розробники демонструють ефективність системи на прикладах масового сортування тисяч фотографій за контентом або автоматичного перейменування великої кількості бухгалтерських інвойсів за заданим форматом. Такі рутинні завдання з управління файлами, що раніше вимагали годин ручної роботи, тепер виконуються за допомогою коротких текстових запитів до AI.



Однією з найпотужніших можливостей Manus Desktop стала розробка програмного забезпечення безпосередньо на машині користувача. Оскільки агент має доступ до локальних інструментів, таких як Python, Node.js та Xcode, він може самостійно проходити шлях від написання коду до дебагінгу та фінального пакування продукту. Під час демонстрації Manus створив повноцінний додаток для трансляції зустрічей на Swift всього за 20 хвилин, не вимагаючи від людини жодної дії в редакторі коду. Це перетворює AI на автономний інженерний центр, здатний створювати скрипти та вебсайти, використовуючи лише термінальні команди.



Крім того, Manus Desktop дозволяє ефективно використовувати "простій" обчислювальних ресурсів. Користувачі можуть задіяти потужні графічні процесори своїх комп'ютерів для навчання локальних моделей машинного навчання або інференсу великих мовних моделей. Наприклад, Mac mini, що залишається ввімкненим у офісі, може функціонувати як цілодобовий асистент, доступний для віддаленого керування з будь-якої точки світу. Такий підхід поєднує гнучкість хмарного штучного інтелекту з потужністю локального "заліза", забезпечуючи виконання складних обчислювальних завдань без необхідності оренди дорогих серверів.



Інтеграція My Computer з хмарними сервісами, такими як Google Calendar та Gmail, створює умови для складних крос-платформних ворклоу. Користувач може віддалено попросити Manus знайти специфічний файл на домашньому комп'ютері та надіслати його електронною поштою клієнту. Питання безпеки в цій системі вирішується через обов'язкове підтвердження кожної команди CLI користувачем. Передбачено два режими контролю: "Allow Once" для разової перевірки кожної операції та "Always Allow" для автоматизації перевірених і довірених процесів, що залишає людину головною в ієрархії керування системою.



На сьогодні додаток Manus Desktop доступний для завантаження користувачам операційних систем macOS та Windows. Для активації My Computer необхідно авторизуватися в обліковому записі Manus та надати дозвіл на роботу з конкретними локальними папками. Система також підтримує функцію створення персоналізованих агентів та запланованих завдань, що дозволяє автоматизувати щоденну гігієну комп'ютера, наприклад, очищення папки завантажень або генерацію аналітичних звітів на основі локальних баз даних у визначений час.



Запуск Manus Desktop фактично знаменує собою початок ери "агентських операційних систем", де AI перестає бути просто вкладкою в браузері та стає частиною архітектури керування комп'ютером. У 2026 році ми спостерігаємо перехід від генеративного штучного інтелекту (створення контенту) до інтелекту дії (виконання завдань в ОС). На відміну від апаратних рішень на кшталт Rabbit R1, Manus пішов шляхом софтверної інтеграції в наявні потужні системи macOS та Windows, що є набагато життєздатнішою стратегією для професійного сегмента. Можливість AI оперувати терміналом CLI - це фактично надання йому "рук", здатних взаємодіяти з будь-яким інструментом розробника.



Однак успіх Manus Desktop критично залежатиме від побудови довіри користувачів. Надання AI доступу до локальної файлової системи - це серйозний безпековий виклик, тому впровадження механізму схвалення кожної команди є необхідним компромісом між зручністю та приватністю. Якщо Manus зможе довести надійність свого протоколу безпеки, він може стати основним робочим середовищем для розробників та менеджерів, замінивши десятки вузькоспеціалізованих утиліт автоматизації одним універсальним інтерфейсом.

