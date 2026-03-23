«Повернись живим» та Київстар завершили збір 77 млн грн

Як повідомляє Фонд «Повернись живим», чотири корпуси на півночі України тепер забезпечені безперервним зв’язком для передачі найчутливішої інформації. Вдалося зібрати 77 мільйонів гривень на засоби зв’язку та автотранспорт 12-му, 15-му, 18-му та 21-му армійським корпусам.



Зокрема, 20 млн грн - це благодійний внесок компанії «Київстар». Решту коштів вдалося зібрати завдяки небайдужих людей, серед яких зокрема абоненти «Київстару» та соціально відповідального бізнесу, які долучилися до збору.



«Дякую всім, хто долучився до «Місії 077». Завдяки спільним зусиллям ми змогли забезпечити військових зв’язком. Для Київстар підтримка війська була і залишається пріоритетом. Ми живемо і працюємо тут, в Україні, тому системно та комплексно підтримуємо наших захисників і продовжимо це робити й надалі», - зазначив Олександр Комаров, CEO «Київстар».



Серед компаній, які підтримали збір «Нам тут жити: Місія 077»: мережа аптек АНЦ, Milk Bar, Uklon, театр ім. Франка, Portmone та інші.



Раніше управління військами вздовж усієї лінії фронту здійснювалося через систему оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Її особливість полягала в тому, що ОТУ були тимчасовими органами управління - вони не мали власної матеріально-технічної бази та постійно сформованої команди. Минулого року Сили оборони України перейшли на корпусну систему управління.



Наразі корпуси лише набувають повноцінних спроможностей — зокрема у сфері зв’язку, управління та координації підрозділів. Саме тому їхнє забезпечення є критично важливим.



«Без зв’язку немає координації, а без координації - виконання задач. Це одна з базових речей як у бойових діях, так і загалом на службі. Сьогодні найбільша кількість уражень здійснюється дронами, а їхня робота напряму залежить від зв’язку - це і Starlink, і ретранслятори. Водночас зв’язок - це не лише рації. Це також ноутбуки, планшети та інші інструменти, які забезпечують управління і взаємодію підрозділів», - доповнює Данило П’ятков, офіцер цивільно-військового співробітництва 21-го корпусу.



Партнером проєкту також є ГУЗтаКБ - ключовий орган забезпечення зв’язку у війську. Вони відповідальні за збір потреби та реалізації запитів військових частин у майні зв’язку по всьому фронту.



Новостворені корпуси на півночі України отримали комплекси обладнання, що забезпечують передачу найчутливішої інформації та оперативну координацію між підрозділами. Кожному з них передали сучасні та надійні засоби зв’язку та транспорт.



«Під час війни перевагу має той, хто швидше працює з інформацією та здатен оперативно координувати дії підрозділів. Надійний зв’язок є основою такого управління. Він - це нервова система Сил Оборони. Без зв’язку не буває успішної наступальної чи оборонної операції. Саме тому в межах «Місії 077» ми забезпечили військових на північному кордоні комплексними рішеннями для стабільної комунікації. 77 мільйонів акумулювали у те, що дозволило підрозділам вчасно ухвалювати рішення», - зазначив директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.



У рамках проєкту вже відбулись дві видачі майна захисникам. Вони отримали найнеобхідніше: інтерактивні панелі, зарядні станції, супутникові системи, дротові телефони, планшети та інше обладнання, від якого залежить безперервний зв’язок у підрозділах. У межах останньої, третьої видачі, яка відбудеться найближчим часом, будуть передані пікапи та буси для швидкої логістики.

