23 марта 2026 г., 10:25

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що до освітньої екосистеми Мрія вже приєдналися понад 3000 шкіл.



Мрія продовжує об’єднувати школи по всій країні. Менше ніж за рік від початку запуску на національному рівні екосистема охопила кожну четверту школу в Україні.



Сьогодні Мрією користуються 550 тисяч учнів, батьків і вчителів. За цей час вже виставлено понад 117 мільйонів оцінок, а вчителі задали 14,9 мільйона домашніх завдань.



Очільниця Уряду зазначила, що освітній застосунок та веб-портал допомагає школам організовувати навчальний процес у цифровому форматі, спрощує комунікацію з батьками та дає більше часу на головне — роботу з дітьми.



Важливо, що у прифронтових регіонах Мрія допомагає забезпечувати безперервність навчання в укриттях або онлайн.

