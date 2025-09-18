macOS 26 Tahoe: що нового

18 сентября 2025 г., 21:04

+11

голос Tweet

Apple 15 вересня випустила свої нові операційні системи: macOS 26 Tahoe, iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26. Для більшості користувачів це звичний щорічний апдейт, але цього разу увага прикута до Mac.





macOS Tahoe відчутно виділяється серед інших платформ: масштабний редизайн, нові підходи до інтеграції AI та плавна синергія між додатками створюють відчуття цілісної системи, а не просто “оновлення версії”.





Головна візуальна новинка — “Liquid Glass”, ефект прозорого скла, який тепер впроваджено у Dock, меню, панелі інструментів і навіть у спливаючих вікнах. Відчуття роботи з macOS стало більш динамічним: кожен рух вікна чи меню підкреслюється легким ефектом глибини, і це помітно навіть на Mac без найновішого дисплея. Усе це покликане створити більш сучасний, легкий для очей і водночас функціональний інтерфейс, який відчувається єдиним на всіх пристроях Apple.





Звісно, не обійшлося без інтеграції Apple Intelligence: від простих підказок у системі до можливостей розпізнавання тексту й контекстного пошуку — усе це робить роботу на Mac більш “розумною”. Якщо iPhone та iPad отримали лише деякі косметичні та AI-функції, то macOS Tahoe виглядає як справжнє поле для експериментів та підвищення продуктивності.





Apple дійсно вирішила зробити інтерфейс більш живим і «повітряним»: прозорі панелі, легка напівпрозорість вікон, плавні переходи при відкритті меню та роботи з кількома програмами одночасно. Dock тепер відчувається більш інтегрованим у систему: значки не просто “висять” на панелі, вони ніби плавають над фоном, реагуючи на рухи миші чи трекпада. Меню та панелі інструментів отримали легкі тіні та ефекти глибини, що додає об’ємності без зайвої важкості.





Особливо помітна робота з вікнами: їх стало легше переміщувати, групувати та мінімізувати. Новий ефект «склянки» підкреслює, де активне вікно, а де — фонове, і це дійсно допомагає тримати робочий простір більш організованим. Apple також трохи змінила шрифти та інтервали між елементами інтерфейсу, зробивши їх більш сучасними та зрозумілими, особливо помітні ці зміни на великих дисплеях.





Для тих, хто користується кількома робочими просторами, є приємна зміна: анімації тепер більш плавні, перемикання між десктопами не дратує і не відчувається «зупинкою». Ще одна деталь, яку помітять професійні користувачі — оновлені меню контекстних команд і налаштування Finder. Вони стали компактнішими, водночас зберігаючи доступ до всіх ключових функцій. Finder отримав невеликі, але відчутні покращення: з’явилися нові піктограми для швидкого доступу до важливих папок, а перегляд файлів тепер більш «живий», із попереднім переглядом документів і зображень прямо у вікні.





Також macOS Tahoe зробила крок у бік єдності дизайну між пристроями: іконки, меню та анімації тепер відчуваються схожими на iPhone та iPad. Це не означає повного уніфікованого дизайну, але з’явився помітний зв’язок, який робить перехід між Mac і мобільними пристроями Apple більш плавним.





Цікаво, що Apple не забула і про користувачів старіших Mac. Tahoe підтримує більшість Intel-моделей, але деякі ефекти, особливо пов’язані з прозорістю та анімаціями, можуть працювати повільніше на старому залізі. Це очевидний компроміс між новим дизайном і доступністю для всіх користувачів.





Цей новий дизайн нагадує Aqua, інтерфейс, представлений Стивом Джобсом у 2000 році разом з Mac OS X. Тоді Aqua поєднував прозорість, глибину та плавні анімації, створюючи відчуття «рідкої» взаємодії з системою. Однак технології того часу не дозволяли реалізувати такий складний інтерфейс без втрати продуктивності.





Сьогодні, завдяки потужним процесорам Apple Silicon та вдосконаленим графічним можливостям, Apple змогла втілити подібний дизайн без значних втрат у швидкодії.





Але macOS 26 Tahoe — не тільки про красу інтерфейсу. Apple впровадила серйозні зміни, які роблять систему «розумнішою» та продуктивнішою, головним чином через Apple Intelligence. Ця інтеграція AI не на рівні окремих додатків, а проєктована на всю систему. Notes, Mail, Finder, Safari тепер можуть пропонувати контекстні підказки, автоматично організовувати інформацію та навіть створювати контент, якщо користувач цього потребує.





У Notes, наприклад, з’явилася можливість генерації текстів та резюме. Користувачі можуть вводити короткий фрагмент, і система пропонує розширене формулювання або підсумок ключових ідей. Mail тепер «розуміє» контекст листування та може пропонувати відповіді, чернетки або організовувати повідомлення по важливості.





Ще один приклад інтеграції AI — Spotlight. Пошук тепер «розумніший»: можна знаходити не лише документи або файли, але й інформацію в текстах, зображеннях і навіть у PDF-файлах із попереднім переглядом ключових елементів. Пошук став більш контекстним і адаптивним, що економить час при роботі з великою кількістю файлів.





Apple Intelligence також привнесла генеративні можливості: Image Playground дозволяє швидко створювати або редагувати зображення, а Genmoji — інтерактивні емодзі на основі обличчя користувача. Важливо, що більшість цих функцій потребує Apple Silicon: старі Intel‑Mac можуть запускати лише базові підказки та текстові рекомендації, без повної генерації графічного контенту.





Системні додатки отримали оновлення під нову концепцію AI. Finder тепер може самостійно групувати файли за типом або датою створення, а Preview здатен пропонувати швидке редагування PDF і зображень. Safari підтримує інтегровані підказки, контекстні резюме веб-сторінок і пошук по вкладках із швидким доступом до контенту.





Важливим є поєднання продуктивності та AI. На Apple Silicon ці інструменти працюють плавно і швидко, без помітних лагів або навантаження на систему. На старих Mac інтерфейс виглядає так само, але деякі «розумні» функції або генерація контенту можуть бути недоступні або уповільнені. Це ще раз підкреслює, що нова macOS проектувалася як перехід до системи, яка максимально використовує сучасне залізо.





З точки зору користувача, Apple Intelligence у Tahoe змінює спосіб взаємодії з Mac: тепер не треба шукати окремі додатки або сервіси для генерації тексту чи пошуку контенту — система пропонує підказки і робить рутинну роботу за вас. Це помітний крок до інтегрованої екосистеми, де Mac, iPad і iPhone працюють як одне ціле, а AI допомагає не на словах, а на практиці.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI