«Windows 11 працює у 2,3 раза швидше, ніж Windows 10»

30 июня 2025 г., 19:24

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З такою заявою, опублікованою в блозі Windows Experience, виступив Юсуф Мехді (Yusuf Mehdi), виконавчий віцепрезидент і директор з маркетингу Microsoft.

Це твердження базується на результатах тестування за допомогою інструменту Geekbench 6 Multi-Core, які можна вважати оманливими, оскільки вони не повністю відображають реальні умови використання. Наприклад, було показано, що Windows 10 має кращу продуктивність в іграх, ніж Windows 11, що є поширеним аргументом на користь збереження старої операційної системи.

Водночас у блозі також наводяться аргументи на користь переходу на Windows 11, підкреслюючи підвищену безпеку завдяки таким рішенням, як TPM 2.0 і Smart App Control. Microsoft стверджує, що з Windows 11 кількість інцидентів, пов'язаних з безпекою, скоротилася на 62%, але це порівняння нових комп'ютерів під управлінням Windows 11 зі старими комп'ютерами під Windows 10.

Після 14 жовтня 2025 року офіційна підтримка Windows 10 буде припинена. Microsoft більше не буде надавати безкоштовні оновлення безпеки, технічну підтримку та виправлення помилок для Windows 10. Для користувачів, які бажають продовжити використання Windows 10, Microsoft пропонує платну програму розширених оновлень безпеки (ESU). Ця програма дозволяє приватним користувачам отримувати критичні оновлення безпеки протягом додаткового року за плату в розмірі $30.

Чи матимуть користувачі як і раніше можливість перейти з Windows 10 на Windows 11 після 14 жовтня 2025 року, залежить від майбутніх рішень Microsoft. Наразі немає офіційної заяви про те, чи діятиме пропозиція про безкоштовне оновлення після цієї дати. Тому користувачам рекомендується перейти на нову версію до закінчення терміну підтримки, щоб скористатися поточними умовами.

Важливо відзначити, що Windows 11 має певні вимоги до обладнання, в тому числі TPM 2.0, Secure Boot і сумісні процесори 8-го покоління Intel або еквівалентні моделі AMD. Microsoft заявила, що ці вимоги не будуть пом'якшені, і старі пристрої не будуть офіційно підтримуватися. Хоча існують неофіційні методи установки Windows 11 на не підтримуване обладнання, вони можуть призвести до проблем зі стабільністю і відсутністю оновлень.

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