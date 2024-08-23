23 августа 2024 г., 17:50

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Apple анонсувала зміни, які в найближчому майбутньому отримають європейські користувачі iOS. Після оновлення їм буде запропоновано екран вибору браузера. Причому цей вибір треба буде зробити на кожному пристрої, де користувач застосовував браузер за замовчуванням. Якщо основним вже встановлено НЕ Safari, екран вибору з'являтися не буде.

Вибір Safari за замовчуванням доведеться підтверджувати також при переході на новий пристрій. Користувачам треба буде передивитись весь список можливих браузерів. Причому там будуть навіть ті, що відсутні на пристрої – якщо вибрати їх, то браузер завантажиться і запуститься. При цьому якщо Safari є в доці (а він за замовчуванням є), а новий основний браузер там відсутній, то він замінить Safari.

Крім того, користувачі зможуть перевизначати й інші додатки за замовчуванням, включно з месенджером і клавіатурою. Оновлення також дасть змогу видалити з пристрою Safari, App Store, Camera, Photos і Messages.

Здається, що до такого формату складно буде причепитися навіть найзатятішим прихильникам свободи iPhone.

Європейські користувачі Apple отримають більше свободи у виборі ПЗ

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