Нові цікаві функції iOS 18

22 октября 2024 г., 17:35

+11

голос Tweet

Щодня стежити за всіма новинами та оновленнями Apple часто не вистачає часу, оскільки життя обростає безліччю інших цікавих речей. Але Apple не стоїть на місці, і продовжує випускати нові продукти та оновлення, і іноді має сенс витратити трохи часу, щоб уважніше поглянути, що ж там відбувається. (Я навіть купив iPhone 16 Pro, і розповім про це трохи пізніше). Про iPhone я згадав, тому що Apple стверджує, що це перший телефон, який створювався для функцій Apple Intelligence.

І це вкрай іронічно, бо більшість цих «інтелектуальних» функцій на момент старту продажів нової моделі телефону навіть не були доступні, і їх поступово випускатимуть протягом найближчих кількох місяців. Але це не завадило Apple згадати їх у документі про «всі нові можливості iOS 18», який я так люблю читати раз на рік. Я пройшовся цим документом, і згадаю те, що мені особисто сподобалося, або я відзначив для себе як потенційно корисну штуку. Я можу навіть згадати якісь із функцій, що входять до Apple Intelligence, бо вже якийсь час користуюся бетою iOS 18.1, де частина цих функцій присутня.

Функції Writing Tools по роботі з текстом з категорії AI мені однозначно зайшли. Вони не такі просунуті, як це може робити ChatGPT або Grammarly, але частіше за все, це мені не особливо й потрібно. Конкретно, функціями Proofread і Rewrite я користуюся досить часто.

Резюмування пошти, повідомлень, групи повідомлень частіше корисне, ніж ні. Хоча зазвичай не усуває необхідності прочитати конкретні повідомлення або листи повністю.

Clean Up tool у фотографіях для видалення непотрібних об'єктів – одна з тих функцій, яка викликає питання «чому так довго зайняло їм це нарешті зробити?».

Сподобався новий Control Center, в якому можна гнучкіше комбінувати та налаштовувати об'єкти швидкого доступу. Взагалі Control Center виріс із простої дошки з перемикачами в такий собі пульт управління польотом космічного корабля, і, можливо, що пора б уже Apple зупинитися з навертанням функціональності там.

Новий дизайн додатка Photos вийшов спірний. Загалом мені подобається фокус на фотографіях. Але як людина, яка (особливо в кількох ранніх бетах) стикалася з неможливістю знайти, куди ж поділися мої Favorites, не впевнений, що я схвалюю цей редизайн. Але загалом цікавих поліпшень у Photos з'явилося багато, зокрема й для організації різних типів контенту.

У застосунку для повідомлень я схвалюю можливість планування надсилання повідомлень на пізніший час.

У Safari я великий фанат нової функції з можливістю заховати різні елементи вебсайтів. З огляду на жахливий стан сучасного вебу з величезною кількістю неключових компонентів на сайтах, ця функція дає відчуття повернення контролю над інтернетом, нехай і умовним.

Додаток Passwords – знову ж таки, з категорії «нарешті!». Keychain Access та інтеграція в системних налаштуваннях були якоюсь пародією на менеджер паролів. З появою окремого застосунку для паролів його буде достатньо більшості користувачів. Щоб не шукати альтернативи, яким ще незрозуміло наскільки можна довіряти. Ба більше, ці паролі доступні й на Windows.

У додатку Notes перспективно виглядають транскрибування тексту і математичні замітки. Хоча ні тим, ні іншим я поки що не користувався. Туди ж, як я розумію, підуть і дзвінки, які тепер можна записувати. Відсутність цієї функції зазвичай дуже хвилювала користувачів Android.

Обмежений доступ до адресної книги для додатків. У минулому, якщо додаток просив доступ до адресної книги, він отримував доступ відразу до всіх контактів. Тепер же, як і з фотографіями, необов'язково видавати відразу повний доступ, але можна вказати певний запис.

Не знайшов у списку, до речі, але звернув увагу сам, коли користувався: тепер застосунок Camera під час запису відео пропонує поставити запис на паузу, щоб потім продовжити запис у той самий файл.

Нарешті можливість продовжувати програвати музику під час знімання відео!

Навігація очима: «Керуйте всіма функціями iPhone лише за допомогою очей, включаючи функцію Dwell Control для дотиків. Працює з усіма вашими улюбленими програмами, не потребуючи додаткового обладнання».

Музика через механізм вібрацій: «Підлаштовує Taptic Engine iPhone до ритму пісень, щоб глухі та люди, що слабо чують, могли насолоджуватися каталогом Apple Music».

Боротьба із заколисуванням під час руху: «Новий досвід для iPhone, який може допомогти зменшити хворобу руху пасажирів у рухомих транспортних засобах. Точки з'являються на екрані iPhone і за допомогою вбудованих датчиків рухаються разом із транспортним засобом, щоб зменшити сенсорний конфлікт, не заважаючи при цьому вашому контенту».

Графіка в калькуляторі! Для розробника, у якого графічний калькулятор був одним з обов'язкових вбудованих пакетів у систему багато років, від самого початку PowerPC. (Окремий бонус – абсолютно божевільна історія про те, як розробники, звільнені з Apple, доопрацьовували цей калькулятор на прототипах з PowerPC, пробираючись потайки в офіс Apple. Сьогодні таке неможливо).

Управління променем ліхтарика прям ух!

Автоматичне перемикання мови на клавіатурі: «Багатомовна клавіатура розпізнає мову, яку ви востаннє використовували в повідомленнях, і перемикається автоматично, тож, якщо ви переписувалися з другом на хінді, а з родиною – на маратхі, то можете продовжити спілкування з того самого місця, на якому зупинилися».

Запис і транскрибування дзвінків, які я вже згадував. Я поки цим не користувався, але, повторюся, багато хто вважає це дуже корисною можливістю.

Взагалі, список усіх нових функцій досить об'ємний, тому рекомендую перечитати самостійно, напевно, ви знайдете там щось, що ви пропустили, а вам може стати в пригоді.

Нові цікаві функції iOS 18

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора