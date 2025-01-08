Apple посилює системи безпеки з оновленням ОС

8 января 2025 г., 19:16

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Apple випустила низку важливих оновлень для своїх операційних систем, які спрямовані на посилення системи безпеки, підвищення продуктивності та усунення відомих вразливостей.

Так оновлення macOS (версія 15.2) містить важливі виправлення безпеки, які усувають вразливості, що можуть поставити під загрозу цілісність системи. Apple зосередилася на системних драйверах та процесах на рівні ядра, щоб зловмисники не змогли скористатися вразливостями нульового дня. Наприклад, було вирішено відому проблему в WebKit, що підвищило безпеку перегляду веб-сторінок у Safari та інших залежних додатках.

Покращено функцію Gatekeeper, що підвищило її здатність запобігати запуску неперевіреного програмного забезпечення на пристроях з macOS. Для користувачів ці оновлення означають більш безпечну роботу з додатковим спокоєм за конфіденційну інформацію.

Крім безпеки, оновлення macOS покращує загальну продуктивність системи, особливо для користувачів чипів M1 і M2. Швидший запуск програм та ефективніше використання пам’яті роблять це оновлення обов’язковим для встановлення користувачам Mac

З випуском iOS 18.2 Apple виправила тривожну вразливість у додатку «Повідомлення», яка раніше дозволяла використовувати шкідливі вкладення. Посилюючи протоколи шифрування, компанія гарантує, що приватні розмови користувачів залишаються в безпеці від сторонніх очей.

Оновлення також посилило біометричну безпеку. Точність розпізнавання обличчя покращилася, особливо в умовах низької освітленості, що забезпечує швидке та надійне розблокування без шкоди для безпеки. Тим часом, Apple Pay отримав оновлення для кращого захисту від шахрайських транзакцій шляхом посилення процесу верифікації.

Окрім покращення безпеки, iOS 18.2 підвищує енергоефективність, забезпечуючи довшу роботу акумулятора, особливо для старих пристроїв, таких як iPhone 13 серії.

iPadOS 18.2 тісно пов’язана з iOS з точки зору поліпшення безпеки, але додає функції, орієнтовані на корпоративних користувачів. Apple усунула вразливості в корпоративних VPN-додатках, забезпечивши більш плавне та безпечне підключення для професіоналів у подорожах. iPadOS також має покращене шифрування файлової системи, що захищає локальні дані в разі несанкціонованого фізичного доступу.

Додаткові оновлення включають оптимізацію розпізнавання Scribble та Apple Pencil, що гарантує безперебійну роботу ваших інструментів для підвищення продуктивності та безпеки. Налаштування продуктивності, особливо для iPad з процесором M2, гарантують, що багатозадачність у Stage Manager буде працювати краще, ніж будь-коли.

Незважаючи на те, що visionOS для пристроїв просторових обчислень все ще відносно нова, вона також отримала значні оновлення. Ці вдосконалення спрямовані на покращення виявлення зовнішніх загроз в AR-додатках. Наприклад, розробники отримали доступ до покращених бібліотек для рендерингу зашифрованого контенту в безпечних середовищах. Ці оновлення гарантують, що досвід використання доповненої реальності залишається приватним і захищеним від втручання.

Перші користувачі Apple Vision Pro також можуть розраховувати на кращу продуктивність зі зниженим ризиком збоїв або затримок, що забезпечує більш захоплюючий і комфортний досвід.

Анонсоване оновлення watchOS 11.2 містить оновлення, призначені для захисту конфіденційних даних про здоров’я та фітнес. Зашифровані резервні копії даних додатків «Активність» і «Здоров’я» означають, що навіть у разі втрати або крадіжки годинника особиста інформація залишається захищеною.

Оновлення також запровадило суворіші перевірки сторонніх додатків, які отримують доступ до пульсу та інших біометричних даних, забезпечуючи дотримання суворих стандартів конфіденційності Apple.

У завершення слід додати, ці оновлення Apple демонструють постійну прихильність компанії до безпеки користувачів. Постійно виявляючи та виправляючи вразливості, компанія гарантує своїм клієнтам захист від нових цифрових загроз.

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