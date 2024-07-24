LG запроваджує глобальний науково-дослідний трикутник для розроблення теплових насосів

24 июля 2024 г., 17:35

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За заявою LG Electronics (LG), компанія створює глобальний науково-дослідний трикутник, який сполучає Північну Америку, Європу та Азію, з метою очолити світовий ринок теплових насосів і забезпечити теплові насоси наступного покоління, розроблені спеціально для холодних кліматичних зон. Компанія прагне розробити ключові технології, спеціалізовані регіонально та оптимізовані для холодного клімату Північної Європи, шляхом заснування Європейського консорціуму для передових досліджень теплових насосів (ECAHR).





Співпраця з провідними європейськими університетами розпочалася минулого року після заснування лабораторії LG Advanced Cold Climate Heat Pump Laboratory на Алясці, і компанія планує розширити зусилля, щоб підвищити продуктивність своїх продуктів опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (ОВіК) у кліматичних умовах із низькими температурами. У серпні цього року LG також продовжить дослідження теплових насосів в умовах холодного клімату в місті Харбін у партнерстві з престижним китайським університетом.





18 червня LG провела церемонію підписання в головній аудиторії Столичного університету Осло в Норвегії, щоб відзначити початок консорціуму. З-поміж учасників — Столичний університет Осло, Норвезький університет науки і технологій (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) та Університет Неаполя Федерико II, який активно проводить дослідження ОВіК в умовах холодного клімату.





Взимку цього року Північна Європа перенесла рекордно холодну погоду, температура була нижче ніж -40 °C. У таких регіонах складно досягти високої ефективності опалення через труднощі стиснення холодоагентів за нижчого тиску. Щоб розв’язати цю проблему, LG створила консорціум для розроблення теплових насосів, які забезпечать високу ефективність обігріву навіть за екстремально холодних умов.





Крім того, компанія шукає шляхи вдосконалення ключових технологій, щоб очолити глобальні зусилля з електрифікації та розширити доступність додаткового опалення в Європі.





2022 року ЄС запустив план REPowerEU, спрямований на те, щоб зменшити залежність від російського викопного палива й розширити нові та відновлювані джерела енергії до 2030 року, внаслідок чого по всій Європі різко зріс попит на високоефективні електроприлади й системи опалення та охолодження з використанням теплових насосів, стимулюючи зусилля знизити споживання енергії та досягнути вуглецевої нейтральності.





Ба більше, LG у процесі створення комплексної локальної операційної системи для свого бізнесу ОВіК, яка, як передбачають, сприятиме зростанню її B2B-операцій. Система охоплює всі етапи локально: від досліджень і розроблень до продажу, технічного обслуговування та експлуатації.





У торішному оголошенні Future Vision 2030 від LG генеральний директор Вільям Чо виокремив розширення можливостей B2B як один із трьох провідних факторів зростання. Згідно із цим баченням, бізнес ОВіК поставив амбітну мету збільшити свої продажі більш ніж удвічі до 2030 року та стати висококласною глобальною компанією опалення й охолодження.





«Ми маємо на меті розширювати свою присутність у всьому світі шляхом розроблення технології теплових насосів наступного покоління, адаптованих до різноманітних кліматичних умов кожного регіону, — зазначив Джеймс Лі, очільник підрозділу Air Solution Business Unit компанії LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. — Ми продовжимо розширювати свою присутність на світовому ринку та створювати додаткову цінність, щоб стимулювати зростання нашого бізнесу ОВіК».

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