 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Білоруські хакери атакують органи місцевого самоврядування

24 июля 2024 г., 16:35

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня цього року.

Зловмисники розповсюджували документи з макросами для запуску шкідливої програми PicassoLoader, яка мала встановити на ураженому комп’ютері бекдор Cobalt Strike Beacon. Використання обох програм є типовим для хакерів цього угрупування.

Зміст виявлених файлів-приманок стосувався фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування, зокрема проєкту Hoverla, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

CERT-UA припускає, що для UAC-0057 становити інтерес можуть як фахівці проєктних офісів, так і співробітники органів місцевого самоврядування, що взаємодіють з цими проєктами.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  