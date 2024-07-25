На фронт невдовзі вирушать ще п’ять бойових роботів «Лють»

25 июля 2024 г., 8:25

Наземні роботизовані комплекси, придбані за внески донорів UNITED24, призначені для підтримки штурмових дій, виявлення та придушення вогневих точок ворога. Також «Лють» можна використовувати в обороні або як спостережний пункт.

Робот озброєний кулеметом ПКТ. Оснащений бронею для захисту від осколків і стрілецької зброї. Має підвищену прохідність завдяки повному приводу та зміщений донизу центр для стійкості. Оснащений передніми та задніми оглядовими камерами 360°. Має дві прицільні камери.

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