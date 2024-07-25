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На фронт невдовзі вирушать ще п’ять бойових роботів «Лють»

25 июля 2024 г., 8:25

На фронт невдовзі вирушать ще п’ять бойових роботів «Лють»

Наземні роботизовані комплекси, придбані за внески донорів UNITED24, призначені для підтримки штурмових дій, виявлення та придушення вогневих точок ворога. Також «Лють» можна використовувати в обороні або як спостережний пункт.

Робот озброєний кулеметом ПКТ. Оснащений бронею для захисту від осколків і стрілецької зброї. Має підвищену прохідність завдяки повному приводу та зміщений донизу центр для стійкості. Оснащений передніми та задніми оглядовими камерами 360°. Має дві прицільні камери.

Долучайтесь, щоб таких роботів було більше! Збирають люди – воюють роботи.

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