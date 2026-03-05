 
МУК стає дилером професійних рішень для продакшену британської MO-SYS Engineering

5 марта 2026 г., 12:35
Група компаній МУК повідомляє про підписання дилерської угоди з британською MO-SYS Engineering – розробником обладнання та програмного забезпечення для професійного кіно-, теле- та віртуального продакшену на територіях: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Туреччина, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Молдова, Албанія, Хорватія, Північна Македонія.

Для замовників у зазначених регіонах це партнерство означає можливість запровадження сучасних інструментів знімання, оптимізацію виробничих процесів та підвищення конкурентоспроможності контенту на міжнародному ринку.

MO-SYS більш як 25 років створює інноваційні рішення для кіноіндустрії, включаючи системи трекінгу камер, роботизовані кранові та панорамні системи, рішення для віртуальних студій, XR/AR-виробництва та інтеграційне програмне забезпечення. Рішення MO-SYS широко застосовуються найбільшими світовими мовними компаніями, продакшн-студіями та кіностудіями, забезпечуючи високу точність трекінгу та надійність у складних виробничих умовах.

