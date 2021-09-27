LG приобретает израильский стартап в сфере кибербезопасности - Cybellum

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LG Electronics сообщила, что приобрела активы израильского стартапа Cybellum, работающего в области автомобильной кибербезопасности.
Компания Cybellum из Тель-Авива была основана в 2016 году и предлагает решение, которое позволяет сканировать программное обеспечение компонентов автомобиля на наличие уязвимостей и рисков.
Южнокорейский производитель электроники подписал со стартапом сделку по приобретению 63,9% его акций. LG также выкупит дополнительные акции Cybellum к концу года, сумма которых будет определена позже.
По заявлению LG, нынешняя команда менеджеров Cybellum продолжит управлять компанией независимо и работать с существующими партнерами в автомобильной индустрии.
Отмечается, что безопасность в сегменте становится все более важной, поскольку все больше автомобилей подключается к сети. В связи с этим кибербезопасность стала важным показателем качества жизненного цикла транспортного средства, наряду с возможностями проектирования, разработки и вождения, говорится в сообщении компании.
Напомним, что в марте LG запустила совместное предприятие под названием Alluto с Luxoft, дочерней компанией DXC Technology, которая предлагает решения для подключенных автомобилей на базе платформы webOS Auto.
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