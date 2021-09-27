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LG приобретает израильский стартап в сфере кибербезопасности - Cybellum

27 сентября 2021 г., 12:24
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LG Electronics сообщила, что приобрела активы израильского стартапа Cybellum, работающего в области автомобильной кибербезопасности.

Компания Cybellum из Тель-Авива была основана в 2016 году и предлагает решение, которое позволяет сканировать программное обеспечение компонентов автомобиля на наличие уязвимостей и рисков.

Южнокорейский производитель электроники подписал со стартапом сделку по приобретению 63,9% его акций. LG также выкупит дополнительные акции Cybellum к концу года, сумма которых будет определена позже.

По заявлению LG, нынешняя команда менеджеров Cybellum продолжит управлять компанией независимо и работать с существующими партнерами в автомобильной индустрии.

Отмечается, что безопасность в сегменте становится все более важной, поскольку все больше автомобилей подключается к сети. В связи с этим кибербезопасность стала важным показателем качества жизненного цикла транспортного средства, наряду с возможностями проектирования, разработки и вождения, говорится в сообщении компании.

Напомним, что в марте LG запустила совместное предприятие под названием Alluto с Luxoft, дочерней компанией DXC Technology, которая предлагает решения для подключенных автомобилей на базе платформы webOS Auto.

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