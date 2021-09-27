Zyxel представила мультигигабитные коммутаторы для SMB

27 сентября 2021 г., 13:19

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Компания DC-Link, официальный дистрибьютор Zyxel Networks в Украине, сообщила о том, что производитель анонсировал выпуск 5- и 8-портовых неуправляемых коммутаторов MG -105 и MG -108.



Как отмечается, сегодня далеко не все используют на 100% возможности современных маршрутизаторов WiFi 6, систем хранения NAS, ноутбуков и игровых ПК с сетевым интерфейсом Ethernet 2.5G. Зачастую узким местом становится устаревший коммутатор, что отражается на скорости всей локальной сети. Применение новых мультигигабитных коммутаторов Zyxel кардинально решает проблемы этих пользователей. С помощью моделей MG-105 и MG-108 они смогут легко увеличить скорость своей сети и обеспечить ее оптимальную работу.



Коммутаторы MG-105 и MG-108 как нельзя лучше подойдут для пользователей, которым требуется повышенная скорость сетевого соединения для потокового воспроизведения мультимедиа, приема/передачи больших файлов на сервер, на NAS и на другие устройства.



Для упрощения перехода на более высокую скорость сети в MG-105 и MG-108 соединение Ethernet 2.5G поддерживают все порты, и оно может работать при использовании обычных кабелей Cat5e, что позволяет провести модернизацию локальной сети без замены ее кабельной системы.



Продукты новой серии развертываются как устройство plug and play, поэтому сразу же после установки пользователь получает почти весь функционал неуправляемого коммутатора, который нужен для улучшения производительности сети. Эти небольшие устройства можно устанавливать как на столе, так и крепить на стене. В новинках отсутствует вентилятор охлаждения, что позволяет установить их в и жилой комнате и в офисном помещении. Несмотря на мощный функционал коммутаторов они отличаются низким энергопотреблением и помогают сократить затраты на оплату электричества, подчеркнули специалисты DC-Link.



«Из-за пандемии резко возросла популярность онлайн кинотеатров и других онлайн развлечений. Люди больше проводят время дома, работают, развлекаются. При этом, зачастую, дома находится вся семья, что повышает требование к полосе пропускания. Хотя сейчас часть связанных с пандемией ограничений ослаблена, популярность таких приложений продолжает расти, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Новое семейство мультигигабитных коммутаторов Zyxel существенно улучшает возможности использования домашней сети и сети небольшого офиса», - подчеркнул Кроули Ву (Crowley Wu), старший вице-президент Zyxel Networking SBU.



В дополнение к двум коммутаторам Zyxel также выпустила два новых PoE-инжектора PoE 12-30 W и PoE 12-60 W, поддерживающих увеличенную скорость сетевого соединения и обеспечивающих питание, которое необходимо в связи с переводом беспроводных сетей на технологию WiFi 6. Если PoE12-30W обеспечивает бюджет питания на 30 Ватт и поддерживает соединение Ethernet 2.5G, то PoE12-60W гарантирует до 60 Ватт и соединение Ethernet 5 Гбит/сек (5G).

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