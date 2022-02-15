LG анонсувала нові лазерні проектори Cinebeam 4K

15 февраля 2022 г., 15:18

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LG Electronics розширила линийку лазерних проекторів моделями 4K HU715QW та HU710PW.



Як повідомляється, відмінною особливістю нового ультра-фокусного проектора LG HU715QW ультра короткого кидка (UST) є функцією автоматичної яскравості, а також його здатність формувати 100-дюймове зображення при розміщенні на відстані 21,7 см від стіни. А модель LG HU710PW характеризується яскравим зображенням та глибоким чорним кольором завдяки гібридному лазері без кольорового колеса.



Нові проектори LG Cinebeam виводять картинку як прямо на стіні, так і на спеціальному екрані.



Обидва пристрої підтримують роздільну здатність 4K (3840x2160). І завдяки використанню лазерної технології забезпечують контрастний коефіцієнт 2000000: 1. Модель LG HU715QW формує 2500 люмен, а LG HU710PW — 2000 (завдяки гібридному лазерно-світлодіодному технології підсвічування). Обидва нові елементи розраховані на використання протягом 20 000 годин, що в чотири рази довше, ніж термін служби звичайних ламп проекторів.



Серед функцій, реалізованих у нових проекторах LG CineBeam, варто відзначити:

- Оптимізатор яскравості виконує налаштування залежно від умов зовнішнього освітлення.

- Dynamic Tone Mapping точне налаштовує кожний кадр для HDR, забезпечує реалістичне та яскраве зображення незалежно від типу зображення та рівня освітлення в приміщенні.

- Режим Filmmaker Mode відображає фільми так, як їх задумували режисери, відтворюючи точний вигляд та відчуття кінотеатру з збереженням вихідного співвідношення сторін, частоти кадрів та кольорів.



Платформа LG WebOS пропонує інтуїтивно зрозумілий контроль та навігацію з легким доступом до широкого кола популярного потокового сервісу, включаючи Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, YouTube та Apple TV.



Модель LG HU715QW оснащена вбудованими чотириконтактними динаміками та підтримує 2,2-канальну стерео, додаючи звук об'ємного звуку під час підключення до одного або двох динаміків Bluetooth.



Моделі LG Cinebeam HU715QW та HU710PW будуть доступні в першому кварталі 2022 року, починаючи з ключових ринків.

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