Dell Pro P - монітори з AI-автокадрованням та 5-мегапіксельними камерами Sony

Dell Technologies представила нове покоління моніторів серії Dell Pro P та інноваційні периферійні пристрої, адаптовані до сучасних умов гібридної роботи.



Центральне місце в анонсі посів конференц-монітор Dell Pro P 34 USB-C Hub, сертифікований для Microsoft Teams та Zoom. Пристрій оснащений 5-мегапіксельною HDR-камерою Sony Starvis, яка забезпечує високу якість зображення при слабкому освітленні. Камера підтримує функцію автоматичного кадрування на базі AI, що утримує користувача в центрі кадру, а мікрофони з подвійним формуванням променя відсікають фонові шуми.



Для користувачів, яким не потрібна вбудована аудіосистема, представлена версія Dell Pro P 34 USB-C Hub Webcam Monitor без динаміків. Також лінійку доповнив 27-дюймовий хаб-монітор Dell Pro P 27, який отримав IPS-панель із частотою оновлення 120 Гц.



Особливістю новинок є технологія Silent Firmware Update, яка дозволяє оновлювати прошивку монітора на 90% швидше та абсолютно непомітно для користувача, не вимагаючи перезавантаження системи в робочий час.



Всі панелі отримали 4 зірки TÜV Rheinland за комфорт для очей та виготовлені на 95% із переробленого пластику.



Разом із моніторами Dell презентувала нову екосистему аксесуарів. Миша Dell Pro 5 Wired Fingerprint отримала апаратний захист Enhanced Sign-in Security (ESS) для аутентифікації Windows Hello, що є безпечнішою альтернативою паролям. Для любителів мінімалізму випущено комплект Dell Pro 7 Slim Keyboard and Mouse з автономністю клавіатури до 48 місяців.



Також Dell представила перший на ринку мейнстрім-десктоп Dell Pro 5 Micro у форматі Copilot+ PC. Цей ультракомпактний ПК має продуктивність NPU у 50 TOPS для прискорення AI-завдань та може живитися безпосередньо від монітора через кабель USB-C потужністю до 100 Вт. Це дозволяє створити максимально чисте робоче місце з мінімумом кабелів, оскільки один провід передає відеосигнал, дані та живлення одночасно.

