 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Dell Pro P - монітори з AI-автокадрованням та 5-мегапіксельними камерами Sony

27 марта 2026 г., 13:35
0 
 

Dell Technologies представила нове покоління моніторів серії Dell Pro P та інноваційні периферійні пристрої, адаптовані до сучасних умов гібридної роботи. 

Центральне місце в анонсі посів конференц-монітор Dell Pro P 34 USB-C Hub, сертифікований для Microsoft Teams та Zoom. Пристрій оснащений 5-мегапіксельною HDR-камерою Sony Starvis, яка забезпечує високу якість зображення при слабкому освітленні. Камера підтримує функцію автоматичного кадрування на базі AI, що утримує користувача в центрі кадру, а мікрофони з подвійним формуванням променя відсікають фонові шуми.

Для користувачів, яким не потрібна вбудована аудіосистема, представлена версія Dell Pro P 34 USB-C Hub Webcam Monitor без динаміків. Також лінійку доповнив 27-дюймовий хаб-монітор Dell Pro P 27, який отримав IPS-панель із частотою оновлення 120 Гц. 

Особливістю новинок є технологія Silent Firmware Update, яка дозволяє оновлювати прошивку монітора на 90% швидше та абсолютно непомітно для користувача, не вимагаючи перезавантаження системи в робочий час. 

Всі панелі отримали 4 зірки TÜV Rheinland за комфорт для очей та виготовлені на 95% із переробленого пластику.

Разом із моніторами Dell презентувала нову екосистему аксесуарів. Миша Dell Pro 5 Wired Fingerprint отримала апаратний захист Enhanced Sign-in Security (ESS) для аутентифікації Windows Hello, що є безпечнішою альтернативою паролям. Для любителів мінімалізму випущено комплект Dell Pro 7 Slim Keyboard and Mouse з автономністю клавіатури до 48 місяців. 

Також Dell представила перший на ринку мейнстрім-десктоп Dell Pro 5 Micro у форматі Copilot+ PC. Цей ультракомпактний ПК має продуктивність NPU у 50 TOPS для прискорення AI-завдань та може живитися безпосередньо від монітора через кабель USB-C потужністю до 100 Вт. Це дозволяє створити максимально чисте робоче місце з мінімумом кабелів, оскільки один провід передає відеосигнал, дані та живлення одночасно.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  