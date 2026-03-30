QuantumBlack від Samsung Display робить «справжній чорний» ще глибшим, а монітори - міцнішими

30 марта 2026 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Samsung Display оголосила про розробку QuantumBlack - інноваційної плівки для QD-OLED моніторів. Новинка не лише бореться з відблисками світла, а й значно підвищує фізичну витривалість екранів.



Головна проблема навіть найкращих OLED-панелей - зовнішнє світло. У сонячній кімнаті ідеальний чорний колір може здаватися сірим через відбиття.



Порівняно з попереднім поколінням плівок, QuantumBlack значно краще поглинає зовнішнє світло. Це дозволяє бачити «справжній чорний» навіть удень.



У FPS-шутерах або хорорах на виживання чіткі межі між об’єктами та фоном допомагають швидше помітити силует ворога або потрібний предмет у темряві.



Раніше поверхнева твердість QD-OLED панелей становила 2H. QuantumBlack підвищує цей показник до 3H.



Поверхня монітора стала значно стійкішою до подряпин. Рейтинг 3H гарантує, що екран не пошкодиться навіть при випадковому контакті з нігтями під час налаштування або при інтенсивному чищенні від пилу.





Провідні виробники моніторів уже інтегрували QuantumBlack у свої флагмани 2026 року, давши технології власні маркетингові назви. ASUS назвала це «Black Shield», Gigabyte використовує бренд «Obsidian Shield», MSI охрестила технологію «Dark Armor».



Усі ці рішення базуються на одній і тій самій плівці від Samsung, підкреслюючи новий стандарт преміальних ігрових дисплеїв.





За даними Omdia, ринок самовипромінювальних моніторів (OLED/QD-OLED) зросте більш ніж удвічі до 2030 року - з 3,4 млн одиниць у 2025-му до 7,6 млн. Samsung Display тримає лідерство: у 2025 році компанія займала 75% цього ринку.



«QuantumBlack — це преміальне рішення, яке підсилює природну перевагу QD-OLED у передачі ідеального чорного кольору, забезпечуючи новий рівень занурення», - зазначив Бред Джанг (Brad Jung), віцепрезидент Samsung Display.

