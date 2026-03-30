 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

QuantumBlack від Samsung Display робить «справжній чорний» ще глибшим, а монітори - міцнішими

30 марта 2026 г., 14:35
0 
 

Компанія Samsung Display оголосила про розробку QuantumBlack - інноваційної плівки для QD-OLED моніторів. Новинка не лише бореться з відблисками світла, а й значно підвищує фізичну витривалість екранів.

Головна проблема навіть найкращих OLED-панелей - зовнішнє світло. У сонячній кімнаті ідеальний чорний колір може здаватися сірим через відбиття.

Порівняно з попереднім поколінням плівок, QuantumBlack значно краще поглинає зовнішнє світло. Це дозволяє бачити «справжній чорний» навіть удень.

У FPS-шутерах або хорорах на виживання чіткі межі між об’єктами та фоном допомагають швидше помітити силует ворога або потрібний предмет у темряві.

Раніше поверхнева твердість QD-OLED панелей становила 2H. QuantumBlack підвищує цей показник до 3H.

Поверхня монітора стала значно стійкішою до подряпин. Рейтинг 3H гарантує, що екран не пошкодиться навіть при випадковому контакті з нігтями під час налаштування або при інтенсивному чищенні від пилу.


Провідні виробники моніторів уже інтегрували QuantumBlack у свої флагмани 2026 року, давши технології власні маркетингові назви. ASUS назвала це «Black Shield», Gigabyte використовує бренд «Obsidian Shield», MSI охрестила технологію «Dark Armor».

Усі ці рішення базуються на одній і тій самій плівці від Samsung, підкреслюючи новий стандарт преміальних ігрових дисплеїв.


За даними Omdia, ринок самовипромінювальних моніторів (OLED/QD-OLED) зросте більш ніж удвічі до 2030 року - з 3,4 млн одиниць у 2025-му до 7,6 млн. Samsung Display тримає лідерство: у 2025 році компанія займала 75% цього ринку.

«QuantumBlack — це преміальне рішення, яке підсилює природну перевагу QD-OLED у передачі ідеального чорного кольору, забезпечуючи новий рівень занурення», - зазначив Бред Джанг (Brad Jung), віцепрезидент Samsung Display.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  