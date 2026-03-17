Нові монітори ViewSonic VP66 - точна передача кольору Pantone

17 марта 2026 г., 14:25

Компанія ViewSonic оголосила про запуск серії моніторів ColorPro VP66 в Україні. Розроблені для митців, для яких однаково важливі естетика та продуктивність, 27-дюймові 2K-монітори (2560x1440) із сертифікацією Pantone Validated доступні в білому (VP2766-2K-W) та чорному (VP2766-2K) кольорах. Вони поєднують у собі витончений дизайн і можливості професійного рівня, доповнюючи сучасні домашні та гібридні робочі простори.



Вперше в лінійці моніторів ColorPro серія VP66 отримала білу версію. Монітори вирізняються тонким мінімалістичним профілем, який вписується в акуратні, візуально вивірені робочі зони. 100% охоплення колірного простору sRGB забезпечує точну й стабільну передачу кольору, а підтримка апаратного калібрування допомагає зберігати її стабільність у довгостроковій перспективі під час роботи над творчими проєктами. Реалізовано заводське калібрування до Delta E < 2 для точності професійного рівня.



Для ефективнішої роботи монітори оснащені трьома downstream-портами USB-C, які дають змогу напряму підключати й живити одразу кілька периферійних пристроїв. Є також USB-C Upstream (до 90 Вт PD), HDMI 1.4 і порти USB-A 3.2.



Інтуїтивно зрозуміле екранне меню (OSD) спрощує керування монітором. Ергономічна підставка та технологія ViewSonic Eye ProTech+, що поєднує Flicker-Free й апаратне зниження рівня синього світла, допомагають зберігати комфорт для очей навіть під час тривалих сесій.





Від цифрової ілюстрації та редагування фотографій до створення контенту й повсякденних творчих завдань — серія VP66 адаптується до потреб сучасних митців, що змінюються. Продумані можливості підключення та витончений дизайн допомагають зменшити кількість кабелів на робочому столі, створюючи організований простір, у якому продуктивність і естетика співіснують одночасно.



В оснащенні моделі — повністю регульована підставка з налаштуванням нахилу, обертання, переведення в портретний режим і висоти.



Серія VP66 уже постачається на ринки Європи.

