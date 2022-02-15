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Годовая выручка Varonis Systems увеличилась на треть

15 февраля 2022 г., 14:15
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Годовая выручка Varonis Systems увеличилась на треть

Компания Varonis, разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, представила финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г. Регулярная выручка компании (ARR) в 2021 г. составила 387,1 млн долл., что на 35% больше, чем годом ранее. Общая выручка увеличилась на 33% и составила 390,1 млн долл.

Среднее количество лицензий, приобретаемое текущими заказчиками, в 2021 г. выглядело следующим образом: 73% клиентов Varonis приобрели четыре или более лицензии (63% в конце декабря 2020 г.), а 41% приобрели шесть или более лицензий (30% в конце декабря 2020 г.).

По итогам IV квартала, завершившегося 31 декабря 2021 г., общая выручка Varonis выросла на 33% до 126,6 млн долл., по сравнению с 95,2 млн долл. в IV квартале 2020 г. Показатель операционной прибыли (рассчитанной не по GAAP) составил 22,4 млн долл. Всего в 2021 г. операционная прибыль составила 25,2 млн долл.

Объем продаж подписных лицензий в IV квартале 2021 г. увеличился на 53% – до 96 млн долл. (по сравнению с 62,7 млн долл. в IV квартале 2020 г.). В целом за 2021 г. этот показатель вырос на 67% – до 268,9 млн долл. (161,2 млн долл. в 2020 г.).

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