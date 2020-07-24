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Lenovo — официальный поставщик рабочих станций для Aston Martin

24 июля 2020 г., 15:45
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Lenovo - официальныq поставщик рабочих станций для Aston Martin

Компания Lenovo стала официальным партнером и поставщиком рабочих станций ThinkPad серии P и ThinkStation для английского производителя спортивных автомобилей Aston Martin.

Как сообщается, дизайнеры компании Aston Martin используют рабочие станции на базе графических процессоров NVIDIA Quadro, чтобы совместить цифровую и физическую стороны разработки дизайна. Новейшие технологии помогают создавать модели, выполнять рендеринг и многое другое, а также контролировать весь этот процесс: анализировать результаты, комментировать, вносить правки.

Особо подчеркивается, что благодаря высокой производительности и быстродействию рабочие станции Lenovo позволяют решать задачи любой сложности: сравнить глиняную скульптуру с цифровыми эскизами или преобразовать отфрезерованную модель в отрисованное объемное изображение. Это значит, что разработанный дизайн не только будет достаточно детализирован, но и пройдет все необходимые испытания, которые подтвердят, что эта цифровая модель в будущем сможет стать настоящим автомобилем.

Lenovo сотрудничает с Aston Martin в различных сферах, которые затрагивают не только производство автомобилей, но и техническое проектирование, дизайн, визуализацию и архитектуру.

Представители Aston Martin искали оптимальное решение для стандартизации рабочих станций, используемых на разных этапах производства — от моделирования и разработки дизайна до проектирования и приемочных испытаний.

Как уверяют представители Aston Martin, они сделали выбор в пользу компьютеров Lenovo, так как те легки в управлении, их драйверы автоматически обновляются, а вычислительная мощность систем позволяет поддерживать работу самых ресурсоемких приложений. С помощью программы Lenovo Performance Tuner производитель автомобилей может вносить необходимые изменения и оптимизировать работу ПО, которое используют дизайнеры и инженеры.


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