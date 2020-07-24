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Рост рынка публичных облачных услуг превысит 6%

24 июля 2020 г., 15:15
Рост рынка публичных облачных услуг превысит 6%

Как ожидают в Gartner, по итогам 2020 г. мировой рынок публичных облачных услуг достигнет в объеме 257,9 млрд долл., что будет соответствовать росту относительно предыдущего года на 6,3%. В 2019 г. общая выручка приблизилась к отметке в 243 млрд долл.

Сегмент «Desktop as a Service» (DaaS), решения из которого предлагают недорогие варианты для предприятий в организации безопасной удаленной работы на различных устройствах и в разных локациях, в нынешнем году должен показать наиболее высокий рост — при увеличении выручки на 95,4% «YoY» его объем превысит 1,2 млрд долл.

Крупнейшим, по-прежнему, будет направление «Software as a service» (SaaS) — его объем в нынешнем году превысит 104,7 млрд долл. Второй по размеру сегмент сформируют решения «Infrastructure as a service» (IaaS), прогнозируемый рост в котором превысит 13% и позволит выйти на объем в размере 50,4 млрд долл.


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