Lenovo придбає Infinidat

20 января 2025 г., 15:25

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Компанія Lenovo Group офіційно оголосила, що її дочірня компанія уклала остаточну угоду про придбання Infinidat, глобального постачальника корпоративних рішень для зберігання даних.

Як зазначається, це придбання є частиною стратегії зростання Lenovo, спрямованої на виведення на ринок диференційованих технологічних рішень. Цей крок має ще більше посилити пропозицію систем зберігання даних Lenovo для корпоративного сегменту на світовому ринку і підкреслить прагнення компанії надавати інноваційні рішення для зберігання даних, які відповідають зростаючим потребам сучасних центрів обробки даних.

Ця угода повинна створити стратегічну синергію з бізнесом інфраструктурних рішень і можливостями корпоративного зберігання даних вважають у Lenovo.

Підкреслюється, що Infinidat пропонує високопродуктивні, критично важливі рішення для корпоративного зберігання даних для масштабованого, кіберстійкого управління даними та має значний досвід власних досліджень і розробок програмного забезпечення.

Нове придбання розширить портфоліо рішень Lenovo для зберігання даних системами високого рівня. Також угода зміцнить існуючі позиції Lenovo на ринку корпоративних систем зберігання даних початкового та середнього рівня, включаючи повний портфель флеш- і гібридних масивів, гіперконвергентної інфраструктури (HCI), програмно-визначених систем зберігання даних (SDS) та рішень для управління даними Lenovo TruScale.

«Lenovo пропонує широкий спектр рішень для зберігання даних, розроблених на основі клієнтоорієнтованого підходу, орієнтованого насамперед на дані, для задоволення різноманітних потреб підприємств. З придбанням Infinidat ми маємо всі можливості для прискорення інновацій та надання більшої цінності для наших клієнтів, - зазначив Грег Хафф (Greg Huff), технічний директор Lenovo Infrastructure Solutions Group. - Досвід Infinidat у створенні високопродуктивних рішень для зберігання даних розширює сферу застосування наших продуктів, і разом ми створимо нові можливості для зростання».

«Infinidat пропонує відзначені нагородами високорівневіі корпоративні рішення для зберігання даних, що забезпечують винятковий клієнтський досвід і гарантовані SLA з неперевершеною продуктивністю, доступністю, кіберстійкістю і відновленням, а також економічністю в масштабі петабайт, - заявив Філ Буллінгер (Phil Bullinger), головний виконавчий директор Infinidat. - Завдяки широким глобальним можливостям Lenovo ми з нетерпінням чекаємо на розширення комплексної цінності, яку ми надаємо корпоративним клієнтам і постачальникам послуг у локальних і гібридних мультихмарних середовищах».

Транзакція підлягає отриманню звичайних регуляторних дозволів та інших умов закриття. Фінансові умови угоди не розголошуються. Нагадаємо, що Infinidat була заснована Моше Янаї (Moshe Yanai) у 2011 р. Вже у 2015 р. компанія оцінювалася у 1,2 млрд дол., а в 2017 р. - 1,6 млрд дол. Компанія має представництва в 17 країнах і дві штаб-квартири: у Волтемі (шт Массачусетс, США), і в Герцлії (Ізраїль). Слід додати, що Янай приєднався до корпорації EMC ще у 1987 році і керував розробкою Symmetrix. Масштабованість мережевої системи зберігання даних Symmetrix зробила її своєрідним батьком сучасних хмарних сховищ, необхідних для розвитку онлайн-технологій та технологій великих даних. Море Янай став співзасновником Diligent Technologies в Ізраїлі як науково-дослідницького центру EMC. Він також фінансував і очолював ізраїльську компанію XIV, що займалася розробкою систем зберігання даних. У січні 2008 р. IBM купила цю компанію за 300 млн дол., а у квітні того ж року вона ж придбала й Diligent Technologies. Янай став науковим співробітником IBM і залишив компанію у 2010 році.

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