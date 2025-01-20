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СБУ затримала директора департаменту супроводження інформаційних систем Sense Bank

20 января 2025 г., 14:35
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Служба безпеки України повідомила про затримання у Києві високопосадовця, який підозрюється у причетності до фінансування війни рф проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України.

Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував власні гроші на потреби окупаційних угруповань росії. Для цього уже після початку повномасштабної війни чоловік відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. Надалі через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів мешканець столиці отримував на тематичних Телеграм-каналах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві. Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина рф, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів».

Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зі свого боку Sense Bank в офіційній заяві повідомив, що всіляко сприяє розслідуванню цього інциденту, яке здійснюють відповідні державні органи. Як наголошується, з моменту націоналізації у 2023 році Sense Bank перебуває у державній власності та веде діяльність відповідно до принципів прозорості й повної підзвітності.

Підкреслюється, що згаданий інцидент жодним чином не впливає на стабільність банку, безпеку клієнтських коштів і даних, а також проведення операцій. Усі системи банку працюють у штатному режимі, а його фахівці забезпечують повну безперервність обслуговування клієнтів.

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