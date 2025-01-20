TrendForce: ринок серверів для АІ продовжить зростати - у 2025 р. до 298 млрд дол.

20 января 2025 г., 16:25

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням TrendForce, у 2024 році вартість всієї серверної індустрії оцінюється в 306 млрд дол. З них безпосередньо з системами для АІ повʼязано приблизно 205 млрд дол., демонструючи більш високі темпи зростання в порівнянні з вартістю галузі, пов'язаної зі стандартними серверами.

За підсумками 2025 року очікується, що вартість сегмента серверів для АІ зросте до 298 млрд дол. завдяки стабільно високому попиту та вищому показнику ASP для цієї категорії продуктів. Крім того, за прогнозами, у цьому році на цю категорію систем припадатиме понад 70% загальної вартості всієї серверної індустрії.

Що стосується поставок АІ-серверів, то основним драйвером зростання був зростаючий попит на системи, що працюють на чипах Hopper, з боку клієнтів, що базуються в США і Китаї. Як наслідок, у 2024 році поставки серверів для АІ зросли на 46% порівняно з попереднім роком. За прогнозами TrendForce у цьому році темпи зростання поставок такої продукції складуть майже 28%, а їхня частка в загальному обсязі поставок серверів збільшиться до більш ніж 15%.

Якщо подивитися на показники основних постачальників AI-чипів, то очікується, що на продукти Blackwell, стануть основними пропозиціями NVIDIA до 2025 року. Серія GB Rack, яка вимагає більш складної перевірки дизайну, потребуватиме додаткового часу на підготовку до поставок. Крім того, в першому кварталі року зазвичай менше робочих днів через сезонні фактори. Тому не очікується, що поставки, пов'язані з серією GB Rack, помітно зростуть до другого кварталу 2025-го року. Крім того, представлення рішень B300 та GB300 приблизно в III кв., ймовірно, ще більше збільшить поставки продуктів на базі Blackwell, таких як серії HGX та GB Rack.

Окрім NVIDIA, гіперскейлери все більше інвестують у власну розробку ASIC. У 2024 році Google лідирувала за обсягом поставок власних мікросхем AI серед цієї групи.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS