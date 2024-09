Lenovo представила нові Yoga та IdeaPad

6 сентября 2024 г., 17:25

На виставці Lenovo Innovation World 2024 компанія Lenovo оголосила про нові доповнення до своїх лінійок Lenovo Yoga та Lenovo IdeaPad. Нові пристрої розроблені для підвищення продуктивності та креативності користувачів завдяки потужності AI. Продукти, анонсовані на спеціальному заході Lenovo в Берліні, включають:



• Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, Intel Evo Edition Copilot+ PC на базі процесорів Intel Core Ultra (Серія 2), продукт багаторічної співпраці з Intel.

• Lenovo Yoga Pro 7, Lenovo IdeaPad Slim 5 та Lenovo IdeaPad Slim 5, Copilot+ PC із процесорами AMD Ryzen.

• Lenovo IdeaPad Slim 5x та Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1, що працюють на базі процесорів Snapdragon X Plus.

• Lenovo Creator Zone – програмне забезпечення, яке дозволяє творцям використовувати звичну розмову для створення ідей та генерації зображень за допомогою штучного інтелекту.



«У Lenovo ми зосереджені на тому, щоб запропонувати розумні технології для всіх. Анонс пристроїв і рішень Lenovo Yoga та Lenovo IdeaPad втілює це прагнення, – сказав Оуян Цзюнь (Jun Ouyang), старший віцепрезидент та генеральний директор напрямку персональних комп'ютерів у Lenovo, Intelligent Devices Group. «Нові продукти розроблені, щоб бути більш персоналізованими та розширювати можливості своїх користувачів, стимулюючи творчість, підвищуючи продуктивність і плавно вписуючись у все більш динамічне, орієнтоване на технології, життя».



Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Lenovo - це результат багаторічної співпраці з Intel, яка пропонує користувачам найкращу збірку, дизайн та інноваційні технології. На додаток до Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition об’єднує преміальну збірку та інноваційні технології, пропонуючи унікальне поєднання функцій, розроблених для покращення користувацького досвіду:



• Ноутбуки Lenovo Aura Edition пропонують користувачам більший контроль над налаштуванням ПК завдяки інтелектуальним режимам, які підлаштовуються під потреби користувача: хай то робота, відпочинок, творчість тощо. Інтелектуальні режими динамічно регулюють продуктивність і системні налаштування, забезпечуючи оптимальні умови для будь-якої діяльності.



◦ Коли продуктивність має першочергове значення, режим уваги дозволяє користувачам блокувати лише вебсайти, що відвертають, щоб вони могли зосередитися на виконанні поточного завдання.



◦ Функції нагляду за станом здоров’я охоплюють функції захисту очей і попередження про порушення постави, які запобігають втомі та нагадують користувачам про необхідність робити перерви. Це допоможе зберегти здорові очі та поставу на належному рівні під час роботи.



◦ Інструменти для спільної роботи — це набір налаштувань, призначених для покращення якості відеодзвінків, включно з покращенням роботи в умовах недостатнього освітлення, віртуальним ведучим, розмиттям фону, що підвищує чіткість і комфорт під час спільної роботи з іншими.



◦ Режим захисту зосереджується на захисті конфіденційності за допомогою таких функцій, як сповіщення про конфіденційність, захист конфіденційності та автоматична підказка налаштування VPN. Функції захисту забезпечують безпеку під час роботи з чутливою інформацією.



◦ Коли ви працюєте віддалено від джерела живлення, час роботи акумулятора має першорядне значення. Користувачі мають швидкий доступ до налаштувань живлення, щоб допомогти оптимізувати термін служби акумулятора та зберегти продуктивність, збільшуючи час між підзарядками.



• Smart Share дозволяє безперешкодно обмінюватися зображеннями, згенерованими штучним інтелектом між смартфонами та ноутбуками. Користувачі можуть легко доторкнутися смартфоном, що підтримує цю функцію, до краю екрана, і ноутбук автоматично запустить програму Smart Share на обох пристроях. Після чого можна легко перенести нещодавні фотографії. Функція підтримує платформи Android та iOS.



• Smart Care пропонує підтримку та усунення несправностей у режимі реального часу від справжніх технічних спеціалістів Lenovo, доступну як з ПК, так і з телефону. За допомогою сервісу Lenovo Premium Care користувачі можуть спілкуватися в чаті або зателефонувати в службу підтримки, яка пропонує повну підтримку під час роботи.



Створюючи Lenovo Aura Edition, компанія прагнула запропонувати більше, ніж просто технічні інновації, зосередившись на перетині людини і технологій. Ноутбуки Lenovo Aura Edition не тільки роблять роботу на ПК більш продуктивною та ефективною, але й більш комфортною та приємною.



На додаток до функцій Lenovo Aura Edition, Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition входить у серію пристроїв Intel Evo Edition на базі процесорів Intel Core Ultra (Series 2) з 8-ядерним гібридним процесором і високопродуктивною графікою (GPU) для плавної та ефективної роботи під час виконання складних завдань. Нейронний процесор (NPU) з понад 45 TOPS прискорює роботу додатків на основі штучного інтелекту для творців, яким потрібна обчислювальна потужність з підтримкою штучного інтелекту. До 32 ГБ оперативної пам'яті ноутбука з частотою 8533 МГц дозволяє користувачам виконувати багатозадачні завдання, а SSD місткістю до 1 ТБ забезпечує достатньо місця для зберігання великих файлів і швидкого доступу до даних. Розроблений для тривалих творчих сесій, акумулятор місткістю 70 Вт-год гарантує, що користувачі зможуть працювати над своїми проєктами в перервах між підзарядками.



Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 забезпечують швидке та стабільне бездротове з'єднання. Кілька портів, включаючи Thunderbolt 4, надають універсальні можливості для підключення периферійних пристроїв, швидкої передачі даних і розширення можливостей ноутбука. Ці особливості роблять Yoga Slim 7i Aura Edition винятковим вибором для користувачів, яким потрібна висока продуктивність, приголомшливі візуальні ефекти та надійний зв'язок у їхніх творчих починаннях.



Ноутбук також сертифікований як вуглецеве нейтральний, і, як і всі ноутбуки Lenovo Yoga, постачається з безоплатною двомісячною підпискою на Adobe Creative Cloud.



Lenovo Yoga Pro 7 - це потужний пристрій, призначений для швидкої та енергоефективної обробки обчислень штучного інтелекту, завдяки процесору AMD Ryzen AI 9 365 з 50 TOPS NPU. Цей Copilot+ PC прискорює творчі робочі процеси, що робить його незамінним інструментом для творців контенту та професіоналів, яким потрібна висока продуктивність.



◦ Програмне забезпечення Lenovo X Power з поліпшеним AI значно прискорює попередній перегляд, рендеринг та експорт. Ця функція дозволяє творцям бачити свою роботу в режимі реального часу, значно скорочуючи час очікування та підвищуючи продуктивність.



◦ X Power Hardware Boost підтримує систему в прохолодному стані навіть за високих навантажень, забезпечуючи стабільну продуктивність під час виконання інтенсивних завдань. Користувачі можуть розраховувати на ефективну роботу ноутбука без перегріву, що робить його ідеальним для тривалих творчих сесій.



◦ Yoga Premium Suite: Зручна клавіатура Yoga з покриттям Soft Touch, що має 1,5-міліметровий хід клавіш і 0,3-міліметрову глибину, подвійний високочастотний динамік, подвійний низькочастотний динамік, чотири мікрофони з функцією шумопридушення голосового ідентифікатора та інфрачервона камера Full HD, що забезпечує чітке та контрастне зображення під час відеодзвінків.



◦ 14,5-дюймовий OLED-дисплей PureSight Pro має роздільну здатність 2,8K, частоту оновлення 120 Гц, пікову яскравість 600 ніт, 100% охоплення Adobe RGB, P3 та sRGB з автоматичним керуванням кольором. Цей високоякісний дисплей забезпечує приголомшливе зображення, що робить його ідеальним для графічних дизайнерів, відеоредакторів і всіх, кому потрібна точна і яскрава передача кольору.



Lenovo Yoga Pro 7 також оснащений набором портів, включаючи USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 і комбінований аудіороз'єм, що забезпечує універсальні можливості підключення різних периферійних і зовнішніх пристроїв. Завдяки підтримці Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3 користувачі можуть насолоджуватися швидким і стабільним бездротовим з'єднанням, підвищуючи продуктивність і портативність. А товщина 15,6 мм і вага 1,54 кг роблять Lenovo Yoga Pro 7 універсальним і потужним інструментом для професіоналів і творців, яким потрібен надійний і ефективний пристрій для їхніх вимогливих робочих процесів.



Вперше представлений на виставці CES 2024, Lenovo Creator Zone - це додаток на пристрої, який використовує обробку мови для створення та редагування зображень. Завдяки налаштованій ексклюзивній версії Lenovo Stable Diffusion 3.0 від Stability AI, Lenovo Creator Zone може швидко генерувати зображення з наданих користувачем даних, включаючи текстові описи, ескізи та приклади зображень. Цей інструмент покликаний значно покращити творчий процес для користувачів, зробивши його швидшим, інтуїтивно зрозумілішим та ефективнішим.



Користувачі можуть просто ввести текстовий опис потрібного зображення та натиснути клавішу Enter, і Lenovo Creator Zone згенерує чотири зображення на основі наданого текстового опису. Ця функція дозволяє користувачам швидко візуалізувати концепції та ідеї, легко перетворюючи письмові описи на візуальний контент.



Якщо створити ескіз зображення безпосередньо в Lenovo Creator Zone і надати короткий текстовий опис, Lenovo Creator Zone згенерує чотири зображення, які ілюструватимуть цей комбінований опис, дозволяючи користувачам створювати приблизні ідеї, перетворюючи їх на відшліфовані візуальні зображення швидко і легко.



Користувачі можуть надати приклад зображення разом із текстовим описом, і Lenovo Creator Zone згенерує чотири зображення на основі цього комбінованого опису. Ця функція корисна для створення варіацій наявних зображень, щоб дослідити різні стилі та теми. Вона особливо корисна для проєктів, які вимагають декількох варіантів дизайну або вдосконалення наявної роботи.



Lenovo Creator Zone охоплює інструменти для редагування зображень, які дозволяють користувачам змінювати створені зображення, включаючи повторну генерацію частин зображення, зміну фону, налаштування кольорів, додавання тексту тощо. Ці інструменти є універсальним рішенням, яке дозволяє користувачам точно налаштувати свої зображення, гарантуючи, що вони відповідають певним вимогам або художнім стандартам.



Графічні дизайнери, творці контенту, маркетологи та представники багатьох інших професій можуть скористатися набором інструментів Lenovo Creator Zone, які спрощують створення та редагування зображень, дозволяючи користувачам втілювати свої ідеї в життя.



Lenovo Creator Zone буде доступна для завантаження на пристроях Lenovo Yoga з дискретними графічними процесорами, таких як Lenovo Yoga Pro 9i у жовтні. Підтримка інших пристроїв Lenovo Yoga буде додана пізніше.



Продуктивність приходить у різних формах з Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1, трансформер Copilot+ PC на базі 8-ядерного процесора Snapdragon X Plus, що робить цей пристрій чудовим варіантом з підтримкою AI для всіх користувачів. Процесор, оснащений 45 TOPS NPU, покращує виконання завдань зі штучним інтелектом, забезпечуючи ефективну роботу незалежно від ситуації. Завдяки 16 ГБ двоканальної оперативної пам'яті LPDDR5X і твердотільному накопичувачу TLC 2242 місткістю до 1 ТБ користувачі можуть насолоджуватися плавною багатозадачністю і достатнім простором для зберігання всіх своїх файлів.



14-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю WUXGA (16:10, 60 Гц) та яскравістю 400 ніт має 100% покриття DCI-P3 і забезпечує чітке зображення як на ПК, так і в конфігурації планшета, що робить його ідеальним для творчих професіоналів і мультимедійних ентузіастів. А вага 1,49 кг і товщина 17,5 мм роблять його дуже портативним.



Фронтальна камера Full HD RGB забезпечує кришталево чисту картинку під час відеодзвінків і має ручну шторку для захисту конфіденційності, щоб ви не хвилювалися, коли вона не використовується. Зчитувач відбитків пальців забезпечує вхід за допомогою функції Smart Login.



Як і у випадку з усіма трансформерами, довговічність є ключовим фактором. Саме тому Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1 протестований на відповідність специфікаціям MIL-STD-810H і має металеву верхню кришку, яка гарантує, що пристрій буде готовий до всього. Це стосується і можливостей підключення - пристрій має два повнофункціональні порти Type-C (DP1.4, PD3.0, 10 Гбіт/с, Data transfer), два порти USB Type-A, порт HDMI 2.1, картридер microSD і аудіороз'єм, а також підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, що дозволяє користувачам без зусиль підключатися до декількох пристроїв.



Коли портативність, потужність і довговічність є пріоритетами, IdeaPad Slim 5x - ідеальний вибір. Завдяки 8-ядерному процесору Snapdragon X Plus, двоканальній оперативній пам'яті LPDDR5X до 32 ГБ2 і твердотільному накопичувачу TLC 2242 місткістю до 1 ТБ, IdeaPad Slim 5x забезпечує швидку роботу на основі штучного інтелекту, підвищуючи продуктивність під час виконання складних завдань. 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю WUXGA (16:10, 60 Гц) забезпечує надзвичайну точність передачі кольору та дивовижну кольорову контрастність для дизайнерів і медіаентузіастів.



Суцільнометалевий корпус ноутбука протестовано на відповідність стандартам MIL-STD-810H6 для забезпечення міцності в корпусі завтовшки 16,9 мм і вагою 1,48 кг разом з акумулятором 57 Вт-год, що робить цей ноутбук надійним під час тривалих сеансів роботи без доступу до електроживлення.



Full HD RGB-камера з ручною шторкою конфіденційності забезпечує кришталево чисту передачу зображення під час використання та підвищену конфіденційність, коли вона не використовується. Два повнофункціональні порти Type-C (DP 1.4, PD 3.0, передача даних), два порти USB Type-A, порт HDMI 2.1, картридер microSD і комбінований аудіороз'єм забезпечують універсальні можливості для підключення периферійних пристроїв. Завдяки підтримці Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3 користувачі можуть насолоджуватися швидким і стабільним бездротовим з'єднанням. Додаткова клавіатура з підсвічуванням підвищує зручність використання в умовах недостатнього освітлення.



З Lenovo IdeaPad Slim 5x, Lenovo додала потужний портативний Copilot+ PC до лінійки IdeaPad, пропонуючи користувачам, яким потрібні обчислення на основі штучного інтелекту, потужне портативне рішення для їхніх робочих процесів, що робить його повноцінним доповненням до лінійки IdeaPad від Lenovo.



Доступні у розмірах 15″ та 13″, Lenovo IdeaPad Slim 5 пропонують користувачам свободу вибору формфактора, який найкраще відповідає їхнім потребам. Оснащені процесорами серії AMD Ryzen 7000, ці ноутбуки забезпечують надійну продуктивність для багатозадачних і вимогливих додатків. Завдяки оперативній пам'яті LPDDR5X об'ємом до 32 ГБ у 15-дюймовій моделі та до 16 ГБ у 13-дюймовій моделі, а також твердотільному накопичувачу M.2 SSD об'ємом 1 ТБ, користувачі можуть насолоджуватися плавною роботою та мати достатньо місця для всіх своїх файлів і програм. Обидва формфактори оснащені клавішею Copilot.



Особливістю серії IdeaPad Slim 5 є ультратонкий і легкий суцільнометалевий корпус, в якому використовується фірмовий шовковий алюміній Lenovo, завдяки чому ці два витончені та портативні пристрої є досить міцними для професіоналів, які працюють у дорозі. Вагою 1,15 кг для 13-дюймової моделі з батареєю місткістю 54 Вт-год та 1,49 кг для 15-дюймової моделі з батареєю місткістю 70 Вт-год, ці ноутбуки легко носити з собою, зберігаючи продуктивність пристрою.



Обидві моделі оснащені високоякісними дисплеями - 15-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K (165 Гц) та 100% покриттям DCI-P3 у 15-дюймовій моделі та 13,3-дюймовим WUXGA-дисплеєм зі 100% sRGB у 13-дюймовій моделі. Ці дисплеї забезпечують яскраві кольори та чіткі деталі, ідеально підходять як для творчої роботи, так і для перегляду мультимедійного контенту. Серія Lenovo IdeaPad Slim 5 також оснащена Full HD IR-камерами із захисною шторкою, широкими можливостями підключення, включаючи USB Type-C, USB Type-A, HDMI, пристрій для читання карток microSD, аудіороз’єм, а також підтримку Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3.



Серія IdeaPad Slim 5 пропонує відмінний баланс високої продуктивності, портативності та довговічності за конкурентною ціною, що робить її вибором для тих, хто шукає надійний та універсальний ноутбук як для роботи, так і для відпочинку.

