Samsung зберігає лідерство у світових поставках телевізорів, які у ІІ кв. склали 56 млн пристроїв

Згідно з останнім звітом Global TV Tracker, що опублікований спільно Counterpoint Research та DSCC, світові поставки телевізорів зросли на 3% у ІІ кв. 2024 р. до 56 млн одиниць. Це зростання відбулося після чотирьох кварталів поспіль падіння в річному обчисленні. У регіональному розрізі європейський ринок зріс на 13% завдяки передолімпійському попиту, в той час як ринок Китаю продовжував боротися через перенасиченість.

У розрізі брендів Samsung зберігла лідерство на ринку з падінням частки до 15%, скоротивши розрив з другим місцем. Інтенсивне суперництво між Hisense і TCL за друге місце призвело до того, що TCL повернула собі цю позицію з невеликим відривом - 11% проти 10%. Компанія LG, що посіла четверте місце з 9%, зафіксувала зростання поставок на 8% у порівнянні з минулим роком завдяки високим показникам на європейському ринку.

"Відскок на ринку телевізорів удругому кварталі був очікуваним на тлі наближення Олімпіади в Парижі. У той час як Європа продемонструвала значне зростання, азіатські ринки, за винятком Китаю та Японії, і Латинська Америка також показали кращі результати, ніж очікувалося», зазначив заступник директора Counterpoint Research Суджонг Лім (Sujeong Lim).

З точки зору цінових категорій, зростання ринку у ІІ кв. було зумовлене збільшенням поставок телевізорів преміум-класу на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому більшість великих брендів, окрім Sony, продемонстрували значний приріст. Лідерами зростання стали китайські бренди Hisense і TCL, в той час як Samsung продемонструвала досить невелике зростання, а його ринкова частка в сегменті вперше впала нижче 40%. У відповідь корейський виробник зміцнює свої позиції на ринку преміальних телевізорів, розширюючи лінійку OLED-пристроїв. Нещодавно бренд випустив 42- та 48-дюймові OLED-телевізори з WOLED-панелями LG Display, після запуску 83-дюймової моделі минулого року.

Поставки LED-телевізорів у преміум-сегменті зросли на 69% порівняно з аналогічним періодом минулого року, вперше перевищивши поставки OLED-телевізорів. Таке зростання було зумовлене стратегічним фокусом китайських виробників на Mini LED, а не на OLED. Хоча поставки OLED-телевізорів зросли на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про повернення до зростання, їхня загальна частка на ринку залишилася обмеженою.

Поставки телевізорів з діагоналлю до 40 дюймів скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в той час як поставки пристроїв з діагоналлю понад 40 дюймів зросли. У категорії телевізорів з діагоналлю понад 80 дюймів спостерігалося зростання на 29% у річному обчисленні. «Враховуючи глобальний економічний спад, очікується, що конкурентні ціни на 50-дюймові та більші ЖК-телевізори Mini LED на преміум-ринку збережуть тренд до зростання в осяжному майбутньому», резюмував старший директор DSCC Келвін Ліа (Calvin Lea).