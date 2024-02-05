Lenovo побудує суперкомп’ютер в Центрі паралельних обчислень Падерборна

5 февраля 2024 г., 16:35

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Компанія Lenovo заявила про підписання контракту на спільне будівництво нового кластера високопродуктивних обчислень (HPC) з Університетом Падерборна.



Як йдеться у заяві, інтеграцією нової системи займатиметься партнер Lenovo, компанія pro-com DATENSYSTEME. Початок інсталяції запланована на другу половину цього року і, як очікується, триватиме щонайменше 5 років. З 2025 року значна частина обчислювальної системи буде доступна для загальнонаціональних досліджень в рамках програми National High-Performance Computing (NHR).



Підкреслюється, що нова система з приблизно вдвічі більшою обчислювальною потужністю доповнить існуючий суперкомп’ютер Noctua 2 в Центрі паралельних обчислень Падерборна (PC2).



До складу системи увійде сервер ThinkSystem SD665 V3, який окрім чипів AMD, оснащений чотирма графічними процесорами NVIDIA H100. Загальна кількість ядер становить понад 136 000.



Для досягнення рішення охолодження, адаптованого до PC2, буде використано Coolmanager від німецької компанії Waning, який може бути оптимізований відповідно до конкретних вимог. Компанія Lenovo сама застосовує інноваційні технології, зокрема систему охолодження теплою водою Neptune. Завдяки використанню блоків живлення з водяним охолодженням і повністю ізольованих стійок, понад 97% виробленого тепла може бути безпосередньо передано в циркуляцію теплої води, а не в центр обробки даних. Крім того, це дозволяє ефективніше експлуатувати процесори, використовуючи більш високу температуру води для підвищення продуктивності. Завдяки теплообмінникам і блокам розподілу охолоджувальної рідини (CDU) досягається температура на виході понад 45 градусів за Цельсієм, що забезпечує повне природне охолодження і повторне використання відпрацьованого тепла.



Ще однією інновацією є часткове використання технології Open-Loop в системі Lenovo. Це дозволяє підключати процесори серверів стандарту 1U та 2U до водяного охолодження. На додаток до підвищення енергоефективності всієї системи, це також дозволяє використовувати високопродуктивні процесори в поєднанні з прискорювачами FPGA.



В якості системи зберігання даних використовується рішення на базі IBM ESS 3500, яке покликане забезпечити гнучке використання NVMe і HDD-накопичувачів.

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