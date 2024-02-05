Для бездротової оптичної лінії зв'язку 6G досягнуто рекордної швидкості 240 Гбіт/с

5 февраля 2024 г., 17:35

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Дослідники з Університету Осаки та компанії IMRA America розробили одноканальну оптичну бездротову лінію зв'язку, швидкість якої досягає 240 Гбіт/с. У ній використовується лазер зі стимульованим бріллюенівським розсіюванням для генерації сигналів на частоті 300 ГГц для мереж 6G, рішення націлене на мультиплексоване багатоканальне передавання даних зі швидкістю до 1 Тбіт/с.



Зазначається, що субтерагерцовий діапазон, що простягається від 100 ГГц до 300 ГГц, буде використовуватися передавачами та приймачами 6G. Для подальшого збільшення швидкості передачі даних у цих бездротових каналах використовується складний підхід під назвою "багаторівнева модуляція сигналу". Однак під час роботи на верхній межі цих частот багаторівнева модуляція сигналу стає дуже чутливою до шуму. Для успішної роботи вона покладається на точні опорні сигнали, а коли ці сигнали починають зміщуватися, фазовий шум знижує продуктивність багаторівневої модуляції.



"Ця проблема досі обмежувала можливості зв'язку на частоті 300 ГГц", - каже Кейсуке Маекава, провідний автор дослідження. "Однак ми виявили, що на високих частотах генератор сигналів на основі фотонного пристрою має набагато менший фазовий шум, ніж звичайний електричний генератор сигналів".



Зокрема, для генерації точного сигналу команда використовувала лазер зі стимульованим бріллюенівським розсіюванням, який використовує взаємодію між звуком і світловими хвилями. Потім вони створили систему бездротового зв'язку в діапазоні 300 ГГц, у якій лазерний генератор сигналу використовується як у передавачі, так і в приймачі. Система також використовувала оперативну цифрову обробку сигналу для демодуляції сигналів у приймачі та збільшення швидкості передачі даних.



"Наша команда досягла швидкості передавання даних одним каналом у 240 Гбіт/с", - каже Тадао Нагацума, керівник проєкту. "Це найвища швидкість передачі даних, нині досягнута у світі за допомогою DSP".





Дослідники припускають, що за допомогою методів мультиплексування (коли можна використовувати більш ніж один канал) і більш чутливих приймачів швидкість передавання даних може бути збільшена до 1 Тбіт/с.



Робота "Одноканальний бездротовий зв'язок 240 Гбіт/с у суб-ТГц з використанням приймача з наднизьким фазовим шумом" була опублікована в журналі IEICE Electronics Express.

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