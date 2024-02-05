Уряд вдосконалює механізми держуправління сфери інформатизації

5 февраля 2024 г., 15:35

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«Кабінет міністрів України» ухвалив постанову, якою вдосконалюються механізми формування та реалізації «Національної програми інформатизації» (НПІ), інформує «Міністерство цифрової трансформації України».

Зокрема постанова затверджує: як формувати та виконувати програму; як проводити експертизу НПІ; як розробляти та виконувати програми інформатизації для окремих галузей, регіонів і громад; як моніторити та оцінювати результати НПІ.

Ухвалення таких змін дає змогу покращити правові, організаційні та науково-технічні складники «Національної програми інформатизації». А також створити ефективні механізми оцінки її результативності.

Нагадаємо, у грудні 2022 року парламент підтримав законопроєкт про «Національну програму інформатизації». Завдяки їй держоргани та органи місцевого самоврядування зможуть швидше комунікувати одне з одним та ухвалювати ефективні рішення. А українці – отримувати необхідні держпослуги набагато швидше.

Крім того, реалізація програми дасть змогу швидше впроваджувати цифрові технології, створювати, модернізувати й розвивати інформаційні системи, засоби інформатизації, а також підвищувати кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури.

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