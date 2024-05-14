HPE постачає другий у світі екзафлопсний суперкомп'ютер

14 мая 2024 г., 11:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про постачання другого у світі екзафлопсного суперкомп'ютера Aurora, створеного у співпраці з Intel для Арагонської національної лабораторії Міністерства енергетики США.



Продуктивність Aurora досягла 1,012 ексафлопс на 87% системи, що робить його другим за швидкодією суперкомп'ютером у світі, згідно з рейтингом суперкомп'ютерів TOP500. Aurora - не тільки друга екзафлопсна система компанії HPE, а й найбільша у світі система з підтримкою штучного інтелекту, яка посіла перше місце в бенчмарку HPL Mixed Precision (MxP), досягнувши 10,6 ексафлопса на 89% системи.



Система Aurora побудована на базі суперкомп'ютера HPE Cray EX, який спеціально створений для підтримки масштабу і розмаху екзафлопсних обчислень. У цій системі також реалізовано найбільше розгортання відкритого суперкомп'ютерного інтерконекту на базі Ethernet - HPE Slingshot - в одній системі. Ця мережа з'єднує 75000 кінцевих точок обчислювальних вузлів Aurora, 2400 кінцевих точок мереж зберігання та обслуговування, а також 5600 комутаторів, що дає змогу збільшити продуктивність завдяки високошвидкісній мережевій взаємодії 10624 обчислювальних лез Aurora, 21248 процесорів Intel Xeon CPU Max Series і 63744 блоків Intel Data Center GPU Max, що робить її одним із найбільших у світі кластерів GPU.



Від самого початку система планувалася як система з підтримкою AI, тож дослідники зможуть використовувати генеративні AI-моделі на Aurora для прискорення наукових відкриттів. Серед перших досліджень на базі AI, які вчені вже проводили на Aurora, - картування мозку для кращого розуміння 80 мільярдів нейронів людського мозку, фізика частинок високих енергій, вдосконалена глибоким навчанням, розробка та відкриття ліків за допомогою машинного навчання та інші.



«Aurora - перший у своєму роді суперкомп'ютер, і ми очікуємо, що він змінить життя дослідників», - сказав Рік Стівенс (Rick Stevens), помічник директора лабораторії та видатний науковий співробітник Арагонської національної лабораторії. «Досягнення цього рубежу за допомогою другої екзафлопсної системи в США - неймовірно важливе досягнення, що сприятиме розвитку ініціатив у галузі відкритої науки в усьому світі».



Екзамасштабний суперкомп'ютер Aurora - це результат тісного приватно-державного партнерства між HPE, Intel, Міністерством енергетики США та Арагонською національною лабораторією, що вимагає спільного інвестування та спільних розробок для створення проривних інженерних рішень, необхідних для розвитку науки. Партнерство між приватним і державним секторами є ключем до досягнення наукового прогресу, що підтверджується роботою, яку проводять у рамках програми Aurora Early Science Program. У рамках процесу оптимізації та стрес-тестування системи дослідники вже успішно запустили на ній різні моделі програмування, мови та застосунки.



«Суперкомп'ютер Aurora був розроблений для підтримки дослідницьких і наукових спільнот у сфері високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту», - каже Огі Бркіч (Ogi Brkic), віцепрезидент і генеральний менеджер Intel за рішеннями для AI в центрах обробки даних. «Наша постійна співпраця з Арагонською національною лабораторією та HPE призвела до багатообіцяльних успіхів на ранніх етапах розвитку науки».



Aurora досягла екзафлопсного рівня на частковому запуску системи, залучивши 9234 вузли із загальної кількості. Aurora - це відкрита наукова система, розміщена в Argonne Leadership Computing Facility (ALCF), що входить до складу користувацького комплексу Управління науки Міністерства енергетики США.

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