Квартальный заработок Samsung оказался хуже, чем в III кв., но лучше, чем год назад

8 января 2021 г., 17:25

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2020 года.



Как отмечается, консолидированная выручка за этот период составила приблизительно 61 триллион корейских вон, что составляет 55,84 млрд долл. Это больше, чем было в VI кв. прошлого года - 59,88 трлн вон. (54,82 млрд долл.), но заметно хуже, чем в III кв. 2020 г. - 66,96 трлн вон. (61,3 млрд долл.)



Что касается консолидированной операционной прибыли, она достигла около 9 триллионов корейских вон. (8,24 млрд долл.), увеличившись за год с 7,16 трлн вон. (6,55 млрд долл.), но сократилась по сравнению с прошлым кварталом - 12,35 трлн вон. (11,31 млрд долл.)

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