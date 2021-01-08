Капитализация Tesla суммарно больше, чем у Top10 автопроизводителей. Илон Маск стал самым богатым в мире

8 января 2021 г., 14:16

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Акции Tesla продолжают расти и при закрытии биржи в четверг были уже на уровне 816,04 долл., продемонстрировав рост на 8% за день.



Рыночная стоимость компании выросла до 773 миллиардов долларов.



Повышение в цене акций Tesla привело к росту общего состояния Илона Маска, который обошел по богатству Джеффа Безоса. У главы Amazon, который занимал первую строчку Bloomberg Billionaires Index с 2017 г. 185 млрд долл., тогда как у Маска — 195 млрд долл.



Рост денежного состояния Илона Маска за последний год стал самым быстрым подъемом на вершину списка богатых в истории. Как отмечает CNBC, всего 18 месяцев глава Tesla был в заголовках новостных лент из-за быстрого сжигания денег на поддержание его компании. Маск начал 2020 год с показателем в 27 млрд долл. и едва попадал в число 50 самых богатых предпринимателей.



В начале января Tesla сообщила, что в прошлом году выпустила рекордное число машин - 499 550. Американская компания смогла нарастить производство на 36% в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей. С октября по декабрь потребители получили 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин. Летом 2021 года должен начать работу завод Tesla в Германии. Все это активно стимулировало рост акций компании.



Между тем, ценные бумаги Amazon с августа прекратили рост и в сентябре даже несколько упали из-за возможного усиления регулирования со стороны Вашингтона.



Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в июле и стал седьмым в списке самых богатых людей. В ноябре он обошел Билла Гейтса и вышел на вторую строчку. За последние 12 месяцев Маск заработал больше, чем весь собственный капитал Билла Гейтса в 132 миллиарда долларов.

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