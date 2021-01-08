 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 52 (1247)

20.12 - 27.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Капитализация Tesla суммарно больше, чем у Top10 автопроизводителей. Илон Маск стал самым богатым в мире

8 января 2021 г., 14:16
+11
голос

Капитализация Tesla суммарно больше, чем у Top10 автопроизводителей. Илон Маск стал самым богатым в мире

Акции Tesla продолжают расти и при закрытии биржи в четверг были уже на уровне 816,04 долл., продемонстрировав рост на 8% за день.

Рыночная стоимость компании выросла до 773 миллиардов долларов.

Повышение в цене акций Tesla привело к росту общего состояния Илона Маска, который обошел по богатству Джеффа Безоса. У главы Amazon, который занимал первую строчку  Bloomberg Billionaires Index с 2017 г. 185 млрд долл., тогда как у Маска — 195 млрд долл.

Рост денежного состояния Илона Маска за последний год стал самым быстрым подъемом на вершину списка богатых в истории. Как отмечает CNBC, всего 18 месяцев глава Tesla был в заголовках новостных лент из-за быстрого сжигания денег на поддержание его компании. Маск начал 2020 год с показателем в 27 млрд долл. и едва попадал в число 50 самых богатых предпринимателей.

Капитализация Tesla суммарно больше, чем у Top10 автопроизводителей. Илон Маск стал самым богатым в мире


В начале января Tesla сообщила, что в прошлом году выпустила рекордное число машин - 499 550. Американская компания смогла нарастить производство на 36% в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей. С октября по декабрь потребители получили 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин. Летом 2021 года должен начать работу завод Tesla в Германии. Все это активно стимулировало рост акций компании.

Между тем, ценные бумаги Amazon с августа прекратили рост и в сентябре даже несколько  упали из-за возможного усиления регулирования со стороны Вашингтона.

Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в июле и стал седьмым в списке самых богатых людей. В ноябре он обошел Билла Гейтса и вышел на вторую строчку. За последние 12 месяцев Маск заработал больше, чем весь собственный капитал Билла Гейтса в 132 миллиарда долларов.

Капитализация Tesla суммарно больше, чем у Top10 автопроизводителей. Илон Маск стал самым богатым в мире

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  