Квартальный доход Microsoft вырос на 14%, до 36,9 млрд долл.

31 января 2020 г., 16:15

Компания Microsoft представила результаты за второй квартал своего 2020 финансового года, который завершился в 31 декабря.



Доход за квартал вырос на 14%, до 36,9 млрд долл. - в прошлом году было 32,47 млрд долл.

Чистая прибыль Microsoft достигла 11,65 млрд долл, годом ранее этот показатель составлял 8,42 млрд долл.

Результаты оказались заметно выше, чем ожидали аналитики.



Продажи подразделения Intelligent Cloud выросли на 27% до 11,9 млрд долл. Продажи по направлению Azure, которое входит в это направление, выросли на 62%



Оборот подразделения Productivity and Business Processes, которое включает среди прочего и Office, увеличился на 17% до 11,8 млрд долл.



Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 2% и составила $13,2 млрд.



Доход подразделения More Personal Computing рост не столь интенсивно - он увеличился на 2% до 13,2 млрд долл. При этом отгрузка Windows производителям ПК выросла на 18%. Продажи продуктов Surface выросли на 6%, достигнув рекордного показателя в 1,98 млрд долл. На этом фоне доходы от игрового направления за квартал сократились на 21% до 3,3 млрд долл.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации